Milli Savunma Bakanı Güler BAE\'ye Gitti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
Bakanı Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bakan Güler'i havalimanında Tümgeneral Ahmad Ali Mohamed Bisho, Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Abu Dabi Askeri Ataşesi Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin karşıladı.
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