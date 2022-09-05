Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO'daki Türk firma stantlarını ziyaret etti

"MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"ndaki Türk firmalarının stantlarını ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, sistem, araç ve gereçlere ilişkin bilgi verildi.

Duda, Türkiye'nin "lider ülke" olarak yer aldığı orta ve doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı "MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı"nı ziyaret etti.

Türk firmaların bulunduğu alana gelişinde Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki yetkililer tarafından karşılana Duda, ROKETSAN, ASELSAN ve Baykar'ın da aralarında bulunduğu firmaların stantlarını gezdi.

Akar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, sistem, araç ve gereçlere ilişkin bilgi verilen ziyaret sırasında Duda, Polonya'nın da satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'yı inceledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya ziyareti sırasında Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da eşlik etti.