Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Görüştü

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile de bir araya geldi. - TİFLİS