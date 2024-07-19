Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC\'de Boğaz Şehitliği\'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunuyor. Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyet ile birlikte Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

19.07.2024 21:19
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyetle birlikte Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığındaki heyet ile birlikte Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC'de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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