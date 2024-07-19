Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Dışişleri Bakanı ile görüştü

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Bakan Güler, temasları çerçevesinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Ziyarette Bakan Yaşar Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da eşlik ediyor. - LEFKOŞA