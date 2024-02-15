Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı\'nda Türk Askeri Temsil Heyetini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ziyaret etti. TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya tarafından karşılanan Bakan Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi. - BRÜKSEL
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Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
Erzincan'da toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahasında yapılan siyanür ölçümleriyle ilgili bilim insanları açıklama yaptı. Prof. Dr. Onur Erdem, "Bu ölçümlerden aldığımız verilere baktığımızda, aslında siyanür açısından şu anki değerlerin çok da risk teşkil etmediğini gördük. Ölçümler devam edecek." ifadelerini kullanırken Doç. Dr. Sermet Sezigen ise "Bu noktada amacımız, bu olayın en iyi şekilde müdahale edilerek sonlandırılması. Şu an risk oluşturacak seviyede siyanür yok." dedi.
Edirne'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini göğsünden iki kurşunla vurarak öldürdü. Olayın ardından yalın ayak kaçan komiser yakalandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılacak.
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