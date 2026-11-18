Milli Savunma Bakanlığının 2027 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda MSB'nin 2027 bütçe görüşmeleri başladı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığındaki komisyonda Bakan Yaşar Güler sunum yapıyor; Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporları da görüşülecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıyor.
Kaynak: AA
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