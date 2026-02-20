Milli Teknoloji Atölyesi Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İnönü Üniversitesi'nde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Malatya'da İnönü Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını yaptı. Teknoloji üreten ve geliştiren Türkiye idealini gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Bakan Kacır, açılışın ardından üniversite öğrencileriyle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Kacır, Milli Teknoloji Atölyesi'nin hayırlı olmasını temenni etti. - MALATYA
