Milli Yol Partisi MKYK Üyesi Göçmen, "Ahilik, hassas tartıdır, denge gözetir" - Son Dakika
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Milli Yol Partisi MKYK Üyesi Göçmen, "Ahilik, hassas tartıdır, denge gözetir"

02.09.2022 13:08
Milli Yol Partisi MKYK Üyesi Göçmen, "Ahilik, hassas tartıdır, denge gözetir"

Milli Yol Partisi (MYP) Kırşehir İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, Ahilik Haftası kutlamaları üzerine yaptığı basın açıklamasında, Ahiliğin hassas bir tartı olduğunu ve denge gözettiğini söyledi.

Milli Yol Partisi (MYP) Kırşehir İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, Ahilik Haftası kutlamaları üzerine yaptığı basın açıklamasında, Ahiliğin hassas bir tartı olduğunu ve denge gözettiğini söyledi.

Göçmen, "İnsanımızın zor durumlar geçirdiği günlerde Ahiliğin Baş şehri Kırşehir'de, Ahilik Haftası etkinlikleri içinde hazırlanan programlarda sadece konserlerin ilgi çektiğini ve vatandaş ile esnafın harici programlara katılmadığını üzülerek görmekteyiz. Ahiliği anlatamayan ve yaşamayan bir toplumda da konserlerin ilgi çekmesini bizler doğru görmemekteyiz" dedi.

Yıllardır düzenlenen etkinliklerde harcanan paraların daha faydalı ve Ahi Evran'ın dokusuna uygun olan işlere harcanması gerektiğini söyleyen MKYK Üyesi Göçmen, "Elbette konserler de olmalı. Lakin esnafın ve insanımızın zor durumda olduğu ekonomik kaygılar yaşadığı süreçte konser organizasyonları yerine Ahi Teşkilatlanmasına uygun iş kollarına desteğin verilmesi doğru bir karar olurdu diye de düşünüyoruz. İstihdam ve üretim çalışmalarıyla toplumsal gelişmenin de önünü açabileceğimizi söylüyoruz" diye konuştu.

Kırtasiye masraflarının vatandaşın cebini yaktığını aktaran Göçmen, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Okulların açılmasına sayılı günler kala, kırtasiye masrafları velileri kara kara düşündürüyor. Geçen yıldan bu yana okula başlayacak öğrenciler için kırtasiye giderleri yaklaşık 4 kat arttı. Bir öğrencinin kırtasiye gideri, ortalama 800- bin 200 TL arası değişiyor. Yeni eğitim öğretim yılı için gerekli desteklerin verilmesini ve velilerin de rahatlatılmasını istiyoruz. MYP olarak bizler, okullara kayıtlar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl yaptığı "kayıt parası alınmayacak" açıklamalarına rağmen, okullarda yüksek kayıt paraları istendiği bilgisine de vakıf olmaktayız. Bu durumun bir an önce önüne geçilmesi gerekmektedir." - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kırşehir, Göçmen, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Yol Partisi MKYK Üyesi Göçmen, 'Ahilik, hassas tartıdır, denge gözetir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Yol Partisi MKYK Üyesi Göçmen, "Ahilik, hassas tartıdır, denge gözetir" - Son Dakika
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