MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Böylesi bir cennet vatanı bize bırakan ecdadımıza minnettarız" - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Böylesi bir cennet vatanı bize bırakan ecdadımıza minnettarız"

26.08.2022 16:55
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Böylesi bir cennet vatanı bize bırakan ecdadımıza minnettarız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muş bürosunu ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muş bürosunu ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları için Muş'a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberindeki MHP Muş İl Başkanı Osman Yüce ve Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak'la birlikte İHA Muş bürosuna ziyarette bulundu. İHA Muş muhabiri Uğur Ulu tarafından karşılanan Aydın, şanlı zaferin 951. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan diyarı Malazgirt'te teşkilat olarak bulunmaktan son derece memnun olduklarını anlatan Aydın, "Malazgirt tarihimizdir, Malazgirt destanımızdır, Malazgirt geleceğimizdir. Malazgirt Zaferi tarihimizde büyük önem taşıyor. Bugün bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, beyin öncülüğünde teşkilatlarımızla birlikte Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamalarına katıldık. Malazgirt, her geçen yıl daha fazla yatırımla buluşuyor ve her geçen yıl katılıma yoğun ilgi gösteriliyor. İnşallah her geçen yıl kutlama heyecanı artarak devam edecektir. Burada bir araya gelmek ve tarihimizi yad etmek dünyaya verilebilecek en büyük mesajdır. Bu açıdan Malazgirt tarihinin önemi ortadadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan ve askerlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesi bir cennet vatanı bize bırakan ecdadımıza minnettarız" dedi. - MUŞ

YORUMLAR
500
Erdoğan: Bu Ezanlar, Bayraklar, Zaferler, Şehitler, Onların da Özgürlüğünün, Haysiyetinin, Geleceğinin Teminatı Erdoğan: Bu Ezanlar, Bayraklar, Zaferler, Şehitler, Onların da Özgürlüğünün, Haysiyetinin, Geleceğinin Teminatı Piknik tüpünün parlaması sonucu yaralanan yaşlı kadının Erzurum'da tedavisi sürüyor Piknik tüpünün parlaması sonucu yaralanan yaşlı kadının Erzurum'da tedavisi sürüyor
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, İhlas Haber Ajansı, Kamil Aydın, Aydın, Muş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: 'Böylesi bir cennet vatanı bize bırakan ecdadımıza minnettarız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 17:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Böylesi bir cennet vatanı bize bırakan ecdadımıza minnettarız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement