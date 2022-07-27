MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına Diyarbakır'dan destek - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına Diyarbakır'dan destek

27.07.2022 13:41
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına Diyarbakır'dan destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu 'Çağrım sana, kulak ver' çağrısına Diyarbakır'dan destek geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu 'Çağrım sana, kulak ver' çağrısına Diyarbakır'dan destek geldi.

MHP Diyarbakır milletvekili aday adayı Mehmet Teyar Kararkoç, Diyarbakır'dan Devlet Bahçeli'nin çağrısına kayıtsız kalmayarak, "Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin çağrısına Diyarbakır'dan ses vermek ve bu kutlu çağrıya Diyarbakır'dan sonsuz destek olduğumu açık yüreklilikle ifade ediyorum" dedi.

Geçmiş dönemde MHP Diyarbakır il başkanlığı yapmış ve her seçimde partisinin emrinde olduğu için milletvekili aday adaylığını açıklayan Mehmet Teyar Karakoç, Devlet Bahçeli'nin çağrısına Diyarbakır'dan yanıt verdi. Karakoç, "MHP Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli'nin haçlı zihniyetlilerden ve karanlık odaklardan çok daha fazla biz Diyarbakır'lıları sevdiğini biliyoruz. Biz Diyarbakır olarak çok sevildiğimizden asla şüphe duymuyoruz. Cumhur ittifakının başarılı ve kararlı bir şekilde 2023 hedeflerine emin adımlarla ulaşması ve Ankara merkezli uygulanan milli politikaların adım adım sürdürülmesi Türk milletinin yarına olacağı inancıyla önümüzdeki milletvekiliği seçimlerinde Diyarbakır'da resmi süreç başladığında büyük Türk milletinin bir ferdi olarak Milliyetçi Hareket Partisin'den Diyarbakır milletvekili aday adayı müracaatında bulunacağım. İmkanlarım ve tüm olanaklarımla, aday gösterilsem, gösterilmesem, sıralamaya bakmaksızın liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde Cumhur ittifakının başarısı için tüm gücümle Diyarbakır'in her köşesine ulaşma gayreti içinde olacağım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına Diyarbakır'dan destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına Diyarbakır'dan destek - Son Dakika
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