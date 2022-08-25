Fendoğlu, "Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz" - Son Dakika
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Fendoğlu, "Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz"

25.08.2022 10:27
Fendoğlu, "Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, kırsal mahalleri ziyaretinde yaptığı açıklamada,"Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, kırsal mahalleri ziyaretinde yaptığı açıklamada,"Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz" dedi. Fendoğlu, MHP olarak seçimden sonra şimdiye kadar 420 kırsal mahalleyi tek tek ziyaret ettiklerini, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinin kalan kırsalh mahallelerini de tek tek ziyaret etmeye başladıklarını bildirdi.

MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanlığı ve MHP Battalgazi İlçe Başkanlığının koordinesinde kırsal mahalle ziyaretleri çerçevesinde Battalgazi ilçesinde Eylül ayının sonunda kadar devam edecek olan kırsal mahalle ziyaretlerine başladı. Fendoğlu beraberinde Hatunsuyu, Alişar, Kemerköprü, Serintepe, Hasırcı, Boran ve Toygar Mahallelerini ziyaret etti. Fendoğlu, MHP İl Başkan Yardımcısı Veysel Karaçay, MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ve yönetim kurulu üyelerinde katıldığı programda MHP mahalle ve köy temsilcileri eşliğinde muhtar ve köy sakinleri ile bir araya geldi.

Milletvekili Fendoğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "Tüm bölgelerimizin yerel sorunlarını biliyoruz. Sorunları gerek Büyükşehir Belediyemize ve gerekse de ilçe belediyelerimize ve kamu kurumlarına aktarıyoruz. Şimdiye kadar MHP olarak 420 kırsal mahalleyi tek tek ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde gerek yerel sorunları ve gerekse de merkezi hükümeti ilgilendiren sorunları not ettik ve her platformda çözümü için takibini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Merkezi hükümeti ilgilendiren sorunları bire bir köylerimizin isimlerini kayıtlara geçirerek anlattık. Şu anda Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimizin köylerini tek tek ziyaret etmeye başladık. Vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı dinleyerek Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizdeki yerel ve genel sorunlarında tek tek takipçisi olacağım. Vatandaşlarımıza ziyaretlerinde göstermiş oldukları ilgi ve destekler için teşekkür ediyorum. Seçimden öncede köylerimizi tek tek ziyaret etmiştim, seçimden sonrada köylerimizi tek tek ziyaret ediyorum" dedi.

"Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz"

Fendoğlu, 2023 seçimini çok önemli olduğunu belirterek, "Eğer önemli olan ülke ve milletimiz ise, biz siyaseti bir kenara bıraktık bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin liderliğinde önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz. 2023'de çok önemli bir seçime gireceğiz. Kırgınlıkları, kızgınlıkları bir kenara bırakarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini ve cumhur İttifakının devam etmesi için çalışma yürütüyoruz. MHP'nin önceliği ülke ve millettir" ifadesini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fendoğlu, 'Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz diyoruz' - Son Dakika

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