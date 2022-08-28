Fendoğlu: "Oynanan oyunları ve kurulan tuzakları anlatıyoruz" - Son Dakika
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Fendoğlu: "Oynanan oyunları ve kurulan tuzakları anlatıyoruz"

28.08.2022 16:32
Fendoğlu: "Oynanan oyunları ve kurulan tuzakları anlatıyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, ziyaret programında, "Türkiye üzerinde oynanan oyunları ve kurulan tuzakları anlatıyoruz, kötü niyetlileri açıklıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, ziyaret programında, "Türkiye üzerinde oynanan oyunları ve kurulan tuzakları anlatıyoruz, kötü niyetlileri açıklıyoruz" dedi.

MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, Malatya'nın Battalgazi İlçesindeki kırsal mahalleleri ziyaret çerçevesinde 8 kırsal mahalleye daha giderek burada vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek 3 günde 22 köyü ziyaret etti. Fendoğlu, beraberinde MHP Malatya İl Yönetimi, MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhah İlhan ile birlikte Battalgazi'nin Bahri, Merdivenler, Düzyol, Alhanuşağı, Kamıştaş, Pelitli, Tanışık ve Yaygın kırsal mahallerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Fendoğlu, vatandaşlardan gelen talepleri ve sorunları dinleyerek, tek tek not aldı. Fendoğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen her türlü sorunların çözümü için her zaman takipçisi olacağız. Yerel sorunların Malatya'da belediyelerimiz ve kurumlarımız tarafından, genel sorunlarında hükümet nezdinde çözümü için tüm girişimlerde bulunuyorum, bulunmaya da devam edeceğim. Milletvekiliniz olarak her zaman emrinizdeyim. MHP Malatya teşkilatlarımız sürekli bir çalışma içinde. Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce Allah'a sonra Yüce Türk Milletine emanetiz" dedi.

Fendoğlu, "MHP olarak Türkiye'yi daha güçlenmiş, daha kalkınmış bir refah seviyesine ulaştırmak için Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde ve gösterdiği hedefler doğrultusunda son nefesimize kadar çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu amaçla, MHP teşkilatları olarak, MHP'liler olarak il il, ilçe ilçe, köy köy, kapı kapı dolaşarak Türkiye üzerinde oynanan oyunları ve kurulan tuzakları anlatıyoruz, kötü niyetlileri açıklıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Milletvekili, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fendoğlu: 'Oynanan oyunları ve kurulan tuzakları anlatıyoruz' - Son Dakika

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