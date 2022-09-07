Fendoğlu: "2023 hedefleri için var gücümüzle çalışıyoruz" - Son Dakika
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Fendoğlu: "2023 hedefleri için var gücümüzle çalışıyoruz"

07.09.2022 12:37
Fendoğlu: "2023 hedefleri için var gücümüzle çalışıyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, kırsal mahalle ziyaretlerinde, " 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışmaya ve sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, kırsal mahalle ziyaretlerinde, " 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışmaya ve sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, Battalgazi ilçesine bağlı kırsal mahalle ziyaretlerinin 4. programında 7 kırsal mahalleyi daha ziyaret ederek, vatandaşlara ve muhtarlarla bir araya geldi. Fendoğlu, Battalgazi bölgesinde 4 gezi programında 29 kırsal mahalleye ulaştı.

Beraberinde MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Belediye Meclis Üyesi Tarkan Bayram ve parti yöneticileri ile birlikte MHP İl Başkanlığı ve MHP Battalgazi İlçe Başkanlığının koordinesinde Karatepe, Karakaş, Karaköy, Göller, Selvidağ, Bağtepe ve Hacıyusuflar köylerini ziyaret eden Fendoğlu, vatandaşlarla istişare yapmayı da ihmal etmedi.

Fendoğlu, kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinleyerek sohbet etti.

Fendoğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "Sorunları yerinde ve birinci ağızdan dinlemek ve sizlerle bir araya gelmek için köy köy dolaşıyoruz. Bize iletilen sorunların yerelde çözülmesi gerekenleri Valilik, Büyükşehir ya da İlçe Belediyeleri nezdinde çözmeye çalışıyoruz ve takibini yapıyorum. Genel sorunları da bakanlıklar veya genel müdürlükler nezdinde bizzat kendim birebir köy köy takip ediyorum. Önerilerinizi her zaman dikkate aldım ve ilgili tüm kurumlara anında iletiyorum. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve destekler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, genel siyasi konularına da temas ederek, 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için çalıştıklarını vurguladı. Fendoğlu, "MHP Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin bizlere göstermiş olduğu 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışmaya ve sahada olmaya devam edeceğiz. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin Sivas Mitinginde ifade ettiği gibi, gizleyecek saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacak sıkılacak hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yana, halktan, hakikatten yanayız" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fendoğlu: '2023 hedefleri için var gücümüzle çalışıyoruz' - Son Dakika

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