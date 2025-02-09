Mısır, Acil Arap Zirvesi Toplantısı Düzenliyor

Politika

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Filistinliler açısından "ciddi" olarak nitelendirilen gelişmeleri görüşmek üzere 27 Şubat'ta acil bir Arap Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacağını bildirdi.

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinliler ile ilgili açıklamalarının ardından harekete geçti. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistinliler açısından "ciddi" olarak nitelendirilen gelişmeleri görüşmek üzere 27 Şubat'ta acil bir Arap Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacağı bildirdi. Açıklamada, "Toplantı kararı son günlerde Filistin davasıyla ilgili ciddi gelişmeleri ele almak üzere zirve talebinde bulunan Filistin de dahil olmak üzere Arap ülkeleriyle en üst düzeyde gerçekleştirilen geniş çaplı istişarelerin ardından alındı" denildi.

Açıklamada, Arap Ligi'ne başkanlık eden Bahreyn ile koordinasyon halinde oldukları aktarıldı. - KAHİRE