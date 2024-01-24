Mısır Cumhurbaşkanı İsrail Başbakanı ile görüşmeyi reddetti

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmeyi reddetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 110 gündür devam ederken, Mısır basını İsrail ve Mısır arasında tansiyonun yükselmesine neden olacak bir iddia ortaya attı. Mısır basınında yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu akşam telefonda görüşmeyi reddettiği iddia edildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı ya da İsrail Başbakanlığı söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. - KAHİRE