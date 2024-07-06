Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suriye lideri Esed, Gazze'deki saldırıları görüştü - Son Dakika
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Politika

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suriye lideri Esed, Gazze'deki saldırıları görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni ve bölgede tırmanan tansiyonun oluşturduğu tehlikeyi görüştü. Sisi ve Esed, bölgedeki gerilimin ciddiyetine dikkat çekerek çatışma ortamının genişlemesinin önlenmesi ve bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının gerekliliğini vurguladı. Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, insani yardımların sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

06.07.2024 15:35
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ni ve bölgede tırmanan tansiyonun oluşturduğu tehlikeyi görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sisi ve Esed'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede, Sisi ve Esed'in bölgedeki gerilimin ciddiyetine ilişkin görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

"Çatışma ortamının genişlemesinin önlenmesi ile bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının gerekliliğine" dikkat çekilen görüşmede, "Filistinlileri yerinden etme girişimlerinin tamamen reddedildiği" vurgulandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin görüşmede, "ülkesinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, insani yardımların sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini" ifade ettiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suriye lideri Esed, Gazze'deki saldırıları görüştü - Son Dakika

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