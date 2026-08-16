Mısır'da Hamas Heyeti ile Görüşme - Son Dakika
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Mısır'da Hamas Heyeti ile Görüşme

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Mısır İstihbarat Başkanı, Hamas heyetiyle savaş sonrası planları görüştü.

Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad, Mısır'ın El-Alamein kentinde Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyetini kabul etti.

Hamas heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Dün akşam saatlerinde Mısır'a geldi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti, Mısır İstihbarat Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad tarafından kabul edildi. Mısır'ın El-Alamein kentinde gerçekleştirilen görüşmede Gazze için savaş sonrası planın uygulanmasını hızlandırmanın yolları ele alındı.

Bir Hamas yetkilisi daha önce yaptığı açıklamada, müzakerelerdeki son gelişmelerin ve İsrail'i 15 maddelik yol haritasını da içeren anlaşmanın uygulamasına yönelik çabaların görüşüleceğini bildirmişti. Adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, "Heyet, Mısırlı yetkililere İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği hususları aktaracak. Aynı zamanda el-Hayya, İsrail anlaşmaya bağlılığını ilan eder etmez, Hamas'ın anlaşmayı uygulamaya koyma konusundaki kararlılığını da bildirecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Politika Mısır'da Hamas Heyeti ile Görüşme - Son Dakika

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