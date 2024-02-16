Mısır, Gazze'den olası göçe karşı Sina'da tampon bölge oluşturuyor - Son Dakika
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Politika

Mısır, Gazze'den olası göçe karşı Sina'da tampon bölge oluşturuyor

Mısır, Gazze\'den olası göçe karşı Sina\'da tampon bölge oluşturuyor

Mısır yönetimi, İsrail'in Refah'a kara operasyonu düzenlemesiyle Gazze Şeridi'nden yaşanabilecek kitlesel bir göçe karşı Sina'da tampon bölge oluşturmaya başladığı belirtildi. Mısır yetkilileri, Sina'da duvarlarla çevrili bir bölge inşa ederek mültecileri kabul etmeyi planlıyor.

16.02.2024 13:26  Güncelleme: 13:29
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Mısır yönetiminin, İsrail'in Refah'a kara operasyonu düzenlemesiyle Gazze Şeridi'nden yaşanabilecek kitlesel bir göçe karşı Sina'da tampon bölge oluşturmaya başladığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara operasyonu gerçekleştirme planına yönelik endişeler devam ederken, Mısır yönetimi harekete geçti. Sina İnsan Hakları Vakfı (SFHR) tarafından yapılan açıklamada, Mısırlı yetkililerin Gazze Şeridi'nden kitlesel bir göç olması durumunda mültecileri kabul etmek amacıyla Sina'da 12 Şubat'ta 7 metre yükseklikte duvarlarla çevrili bir tampon bölge inşa etmeye başladığı belirtildi. Bölgenin 10 gün içinde hazır hale getirilmesinin hedeflendiği, çalışmaların Mısır Silahlı Kuvvetleri Mühendislik İdaresi gözetiminde ve yoğun güvenlik önlemleri altında yürütüldüğü kaydedildi. Bölgede yürütülen çalışmalardan görüntü de paylaşıldı.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, acil durum planlarının bir parçası olarak Gazze Şeridi yakınlarında 100 binden fazla kişiyi barındırabilecek duvarlarla çevrili bir bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. ABD'li yayın kuruluşu CNN International ise konuyla ilgili haberinde uydudan çekilen fotoğraflara yer vererek Mısır'ın Gazze sınırında duvarlarla çevrili yeni bir tampon bölge inşa ettiğini belirtti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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