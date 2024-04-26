Mısır, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için İsrail'e heyet gönderdi

Politika

Mısır'ın, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için İsrail'e heyet gönderdiği belirtildi.

Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdürüyor. Katar medyası, Mısır'dan bir heyetin ateşkes ve rehine anlaşması için İsrail'e gittiğini aktardı. Mısır heyetine Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'in başkanlık ettiği ifade edildi. Kamel'in İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşeceği belirtildi. Mısırlı bir yetkili ise Kamel'in İsrail ile Gazze'de uzun süreli ateşkes için "yeni bir vizyon" görüşmeyi planladığını söyledi. Mısırlı yetkili, gerçekleştirilecek görüşmelerin ilk etapta Hamas'ın Filistinli mahkumlarla sınırlı sayıda rehine değişimine ve yerinden edilen Filistinlilerin "minimum kısıtlamalarla" Gazze'nin kuzeyine geri dönüşüne odaklanacağını aktardı. "Umudumuz, savaşı sona erdirmek için daha büyük bir anlaşma hedefiyle müzakerelerin devam etmesidir" diyen yetkili, arabulucuların her iki tarafın ana taleplerinin çoğuna cevap verecek bir uzlaşı üzerinde çalıştığını kaydetti.

İsrail medyası ise İsrail savaş kabinesinin İsrail müzakere ekibine Mısır heyetiyle görüşmesinde "daha esnek yaklaşım" benimsemesi için yetki verdiğini belirtti.

"Blinken Salı günü İsrail'e gelecek"

İsrail medyası ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Salı günü İsrail'e geleceğini, Refah'a gerçekleştirilmesi beklenen kara operasyonunun yanı sıra ateşkes çabalarını görüşeceğini bildirdi. Bu, Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 7. ziyareti olacak. - TEL AVİV