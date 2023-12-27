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Mısır ve Ürdün liderleri Gazze için ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika
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Mısır ve Ürdün liderleri Gazze için ateşkes çağrısında bulundu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kahire'de bir araya gelerek Gazze'ye insani yardımların girebilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu. Liderler, Filistin davasını sona erdirmek ve adil bir çözüm sağlamak için uluslararası toplumun desteğini talep etti.

Mısır ve Ürdün liderleri Gazze için ateşkes çağrısında bulundu
27.12.2023 - 21:03,  Güncelleme: 21:06
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Liderler, kritik öneme sahip insani yardımların Gazze Şeridi'ne girebilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'deki El İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi. Liderler, kritik öneme sahip insani yardımların Gazze Şeridi'ne girebilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Görüşmeye ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, Filistin davasını sona erdirmeye ya da Filistinlileri toprakları dışında veya ülke içinde yerlerinden etmeye yönelik tüm girişimleri tamamen reddettiklerini teyit ederek, uluslararası toplumun uygulanması için zorlaması gereken tek çözümün acil ateşkes ve insani yardımlar olduğunu vurguladılar" denildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail ve Filistin arasında "adil ve kapsamlı bir çözüm" çağrısında bulunularak, söz konusu çözümün 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını da içermesi gerektiği belirtildi. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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