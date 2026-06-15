MİT Başkanı Kalın: "Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak." - ANKARA
Son Dakika › Politika › MİT Başkanı Kalın'dan ABD-İran Anlaşması Açıklaması - Son Dakika
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