MİT ve MAH arşivindeki tarihi belgeler Churchill'in Adana ziyaretini ortaya çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MİT ve MAH arşivindeki tarihi belgeler Churchill'in Adana ziyaretini ortaya çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT ve MAH arşivindeki tarihi belgeler Churchill\'in Adana ziyaretini ortaya çıkardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT ve kapatılan MAH arşivlerindeki belgeler, Cumhuriyet tarihinden 2. Dünya Savaşı'na uzanan dönemin istihbarat operasyonlarını ortaya koydu. Belgelerde Churchill'in Adana ziyareti, Lawrence'ın Kudüs faaliyetleri ve Atatürk'e mülakat süsü verilmiş casusluk şüphesi yer alıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kapatılan Milli Amele Hizmet/ Milli Emniyet Hizmeti (MAH) bünyesindeki tarihi arşiv belgeleri gün yüzüne çıkarıldı. Taranan raporlarda; Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan askeri, diplomatik ve istihbar olaylarının perde arkasındaki detayları açıkladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arşivlerine ait tarihi belgeler, Cumhuriyet tarihinden 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan dönemin istihbarat operasyonlarını ve uluslararası diplomasi trafiğini ortaya koydu. Belgelerde, İngiltere Başbakanı Churchill'in Adana ziyaretinden Arabistanlı Lawrence'ın Kudüs faaliyetlerine, Atatürk'e yönelik mülakat süsü verilmiş casusluk şüphelerinden dönemin gizli haberleşme tekniklerine kadar birçok detay yer alıyor.

Churchill'in Adana ziyareti ve Alman Diplomasi paniği

Belgelerde yer alan 12 Şubat 1943 tarihli raporda, 2. Dünya Savaşı devam ederken İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in Adana'da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile yaptığı görüşmenin Alman diplomasisinde oluşturduğu panik belgelendi. İzmir'deki Alman Konsolosluğu'nun ilk gün büyük bir telaş yaşadığı belirtilen raporda, Alman Büyükelçisi Von Papen'e Türk hükümeti tarafından 'Alman dostluğundan ayrılınmayacağına' dair kesin teminat verildiğinin bildirilmesi üzerine Alman yetkililerin rahat bir nefes aldığı aktarılıyor.

Lawrence'ın Kudüs'teki çift kimlikli provokasyonu

23 Eylül 1929 tarihli bir diğer MAH raporunda ise 'Arabistanlı Lawrence' olarak tanınan İngiliz istihbarat subayı Miralay Lawrence'ın Orta Doğu'daki faaliyetleri detaylandırıldı. Belgeye göre Lawrence'ın Kudüs'te kılık değiştirerek bazen 'Şeyh Abdullah' adıyla Müslüman hocası, bazen de 'Yakos İskinazi' adıyla Amerikalı Musevi Hahamı kılığına girdiği tespit edildi. Lawrence'ın Mescid-i Aksa ve Burak Duvarı çevresinde hem Müslümanlara hem de Yahudilere ayrı ayrı zehirli telkinlerde bulunarak Filistin'deki kanlı çatışmaları kışkırttığı rapora yansıdı.

Atatürk'e mülakat teklifi ve Pera Palas operasyonu

31 Mayıs 1935 tarihli belgede, İstanbul Pera Palas Oteli'nde kalan ve kendisini İngiliz gazeteci olarak tanıtan bir kadının Mustafa Kemal Atatürk ile mülakat talep etmesi üzerine başlatılan gizli takip yer aldı. Atatürk'ün durumdan şüphelenerek kadının casus olabileceğini belirtmesi üzerine MAH ekipleri harekete geçti. Kadının odası, mektupları ve elçilik bağlantıları çaktırılmadan incelemeye alınırken elde edilen tahkikat sonuçları Atatürk'ün yaveri Kılıç Ali vasıtasıyla Atatürk'e rapor edildi.

Şifreli Kodlar: Atatürk 'Robertson', İnönü 'Smith'

Dönemin istihbarat takipleri sırasında yabancı gazeteciler ile haber kaynakları arasındaki gizli haberleşme kodları da deşifre edildi. 1935 tarihli belgelerde, İngiliz gazeteci Kollins'in haberleşmelerinde yakalanmamak adına Mustafa Kemal Atatürk için 'Robertson', İsmet İnönü için 'Smith', Mareşal Fevzi Çakmak için ise 'Brown' kod isimlerini kullandığı tespit edildi.

'İngiliz Kemal' raporu ve kimyasal banyo yöntemi

Arşivlerde kamuoyunda 'İngiliz Kemal' olarak bilinen Ahmet Esat Tomruk hakkındaki değerlendirmeler de ortaya çıktı. 26 Aralık 1940 tarihli raporda, İngiliz Kemal'in sunduğu bilgilerin yüzeysel olduğu, samimi ve dürüst bir karakter sergilemediği gerekçesiyle kendisiyle resmi ilişkinin kesildiği ifade edildi.

Öte yandan, 1933 tarihli bir başka belgede ise istihbaratta kullanılan teknik imkanlar yer alıyor. Posta kutularından elde edilen şüpheli ve görünmez yazılı mektupların çözülmesi için teknik personele Demir 3 Klorür (Perchlorur de Fer) solüsyonunun kullanılması ve kağıdın zarar görmemesi için fotoğraf kağıdı gibi kimyasal banyo yapılması talimatının verildiği görüldü.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat TeşkilatıMustafa Kemal AtatürkKültür SanatDiplomasiPolitikaGüncelKudüsAdanaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
Konya’da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
13:58
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 14:06:22. #7.12#
SON DAKİKA: MİT ve MAH arşivindeki tarihi belgeler Churchill'in Adana ziyaretini ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei