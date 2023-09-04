Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Son Güncelleme: 04.09.2023 12:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesinin devam ettiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesinin devam ettiği vurgulandı.

"MÜCADELE ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRECEK"

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü, teröristler için kaçınılmaz sonun belli olduğu belirtildi.

"6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü - Son Dakika
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