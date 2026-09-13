MTSO Başkanı Sadıkoğlu, eski başkan Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı - Son Dakika
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MTSO Başkanı Sadıkoğlu, eski başkan Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, eski başkan Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vefat eden önceki dönem Oda başkanlarından Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı. Sadıkoğlu, 1983-1995 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı yürüten Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vefat eden önceki dönem Oda başkanlarından Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Odamızdaki Genel Sekreterlik görevinin ardından 1983-1995 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten, şehrimizin ticaret ve sanayisinin gelişimine büyük emekler veren kıymetli büyüğümüz Abdurrahman Yavuz ağabeyimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Malatya'mıza ve iş dünyamıza sunduğu değerli hizmetlerle daima hayırla yad edeceğimiz merhum Abdurrahman Yavuz başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MTSO Başkanı Sadıkoğlu, eski başkan Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı - Son Dakika

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