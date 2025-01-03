Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, En Başarılı Başkanlar Arasında

Politika

Özel bir araştırma şirketi tarafından yapılan 'En başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' anketinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yüzde 57,8 oran ile ilk 3'te yer aldı.

Araştırma 30 Büyükşehir'de 15 bin 400 katılımcı ile en başarılı 10 Büyükşehir Belediye Başkanını belirledi. 31 Mart 2024'ten bu güne kadar değerlendirmenin yapıldığı araştırma sonuçlarına göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katılımcıların yüzde 59,7'sinin desteğiyle birinci sırada yer aldı.

Başkan Aras ilk 3'te

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras katılımcıların yüzde 57,8'inin desteğiyle listenin 3'üncü sırasında yer aldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı yüzde 57 oran ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

Başkan Aras ilk 9 ayda birçok vaadini gerçekleştirdi

Başkan Aras, seçim dönemi vaatlerini yerine getirme konusunda gösterdiği performansla, özellikle sosyal destek programları, öğrencilere ulaşımı 1 TL projesi, emekli destek paketi, Gündüz Bakım Evleri projesi ve çevre dostu yatırımları ile öne çıkıyor.

Ankette, vatandaşların belediye hizmetlerinden memnuniyet oranları değerlendirilirken, Ahmet Aras'ın başkanlığında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle turizm, tarım ve sosyal destek projelerine yaptığı yatırımlar beğeni topluyor. - MUĞLA