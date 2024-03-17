Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, "Fethiye Turizm Sektörü Temsilcileri Buluşması'nda" konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, "Fethiye Turizm Sektörü Temsilcileri Buluşması'nda" konuştu Açıklaması

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, "Fethiye Turizm Sektörü Temsilcileri Buluşması\'nda" konuştu Açıklaması

Aydın Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık olduğunu ve temizlik çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca, altyapı ve imar planları yapacaklarını, kaçak yapı sorununu çözeceklerini ve kira sorununu da gidermek için projeler geliştireceklerini ifade etti.

17.03.2024 17:08
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye Körfezi'nin balçıklardan temizlenmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla Fethiye'deki bir restoranda düzenlenen "Fethiye Turizm Sektörü Temsilcileri Buluşması'nda" konuşan Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduğunu ifade etti.

Fethiye'nin turizm açısından çok önemli bir yer olduğunu ve bununla ilgili çok önemli projeler hazırladıklarını belirten Ayaydın, "Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki buraya hiç hizmet getirmemiş. Fethiye'de imar planı, altyapı, kanalizasyon yok. En kötüsü de Fethiye Körfezi. Fethiye, dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında olmasına rağmen ne yazık ki Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık var. Eğer Büyükşehir Belediyesi geçmiş 10 yıl içerisinde günde bir kova balçığı alıp temizlemiş olsaydı Fethiye Körfezi bugün bu noktada olmazdı." dedi.

Bölgeye ilk geldiğinde Marmaris ve Fethiye körfezlerini incelediğini, her iki körfezin de son derece kirli olduğunu tespit ettiğini anlatan Ayaydın, körfezlerin temizlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek destek istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlara verdiği talimat doğrultusunda bölgede temizlik çalışması yapacak gemilerin Marmaris'e geldiğine işaret eden Ayaydın, "Gemiler bölgede incelemeye başladı. Hangi noktada ne kadar kirlilik var şu an onun tespitini yapıyor. Fethiye Körfezi'nde 19 noktada temizlik yapılması için çalışma hazırlandı. En kısa sürede Fethiye Körfezi'nde 2 gemiyle temizlik çalışması başlayacak. Temizlik çalışmalarının nasıl yürütüleceğinin de tespiti yapılıyor. Çalışmalar çevreye duyarlı bir şekilde yapılacak." diye konuştu.

Fethiye'nin en önemli sorunlarından birinin de her ilçede olduğu gibi altyapı olduğunu vurgulayan Ayaydın, Büyükşehir Belediyesinin turizm merkezi Fethiye'de altyapı ile ilgili hiçbir çalışma yapmadığını, göreve geldiklerinde ilçenin altyapı ve imar planlarını yapacaklarını ifade etti.

İmar planlarının hazırlanmamış olması nedeniyle ilçede özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların sorunlar yaşadığını anlatan Ayaydın, bu nedenle kaçak yapıların takibinin de yapılamadığını söyledi.

"Görevimiz, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, sorunlarını çözmek"

Fethiye başta olmak üzere Marmaris, Bodrum ve bazı ilçelerin "kaçak yapı cenneti" haline geldiğini aktaran Ayaydın, şöyle konuştu:

"Biz göreve gelir gelmez en başta Fethiye Körfezi'ni temizleyeceğiz. Daha sonra altyapı ve imar planlarını yapacağız. Yaz aylarında içinden çıkılamayacak derecede trafik çilesi çeken vatandaşların bu sorununu da çözeceğiz. Bununla ilgili otopark alanlarını da belirledik. Süratle Fethiye'nin bu sorunlarını çözeceğiz. Biz Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanlarını Fethiye'ye de kullanarak bu şehri güzelleştireceğiz. İmkanlarımızın yetmediği durumlarda bakanlıklarımızın kapısını çalacağız. Görevimiz, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, sorunlarını çözmek ve hayat standardını yükseltmek. Biz koltuk meraklısı değiliz. Koltukta oturmaya gelmedik. Benim zamanımın büyük bir bölümü halkımın ve sivil toplum örgütlerinin arasında geçecek. Fethiye'de çekek yerleri ile ilgili de hazırlıklarımızı yaptık. Bununla ilgili çalışma yürütüyoruz."

Ayaydın, Fethiye'nin en önemli sorunlarından birinin de kira sorunu olduğuna değinerek, Büyükşehir Belediyesi olarak inşaat şirketi kuracaklarını, geliştirdikleri projeler ile yaptıkları konutların önemli bir bölümünü kamu kurumlarına vereceklerini, bir diğer kısmını da dar gelirli vatandaşlara kar amacı gütmeden vereceklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, konut sayısının artmasıyla ilçede kira fiyatlarının hızla düşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Aydın Ayaydın, Fethiye, Muğla, Yerel yönetim, Çevre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, 'Fethiye Turizm Sektörü Temsilcileri Buluşması'nda' konuştu Açıklaması - Son Dakika

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