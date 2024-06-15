Muğla'da Kurban Bayramı'nda Turist Beklentisi Artıyor

Politika

Kurban Bayramı'nda turistik bölgelerde beklentinin fazla olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Turistik tesislerimiz bayramı iple çekiyorlar. İki gün önce Bodrum'daydım, o gün bile trafik yoğunluğu fazlaydı. Bodrum'a yaklaşık bir milyon civarında turist gelir, Muğla geneline geçen yıl 3 milyon turist gelmişti bu bayram 4 milyon civarında olması bekleniyor. Biz de büyükşehir belediyesi olarak yoğunluğa göre önlemlerimizi aldık, tüm ekiplerimiz teyakkuzda. Turistik yerlerde daha yoğun olmakla birlikte tüm bölgelerimizde MUSKİ ve diğer tüm birimlerimiz hazır" dedi.

Yaz sezonunda artan ve özellikle bayramda yüksek oranda artacak olan popülasyon sonrasında yerel halkın su durumu konusunda tedirgin olduğunun farkında olduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Su konusunda önlemlerimizi aldık. Bodrum için Güvercinlik arıtma tesisinin kapasitesini yüzde 20 arttırarak Bodrum'un şartlarını biraz daha iyileştirdik. Normal nüfusa göre şuan yeterli durumda fakat yoğun artışta yer yer yetersizlik oluşabilir. Bu durum karşısında da önlemlerimizi aldık, herhangi bir durumda anında müdahale için tüm ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Turistik bölgelere takviye yaparak bu dönemi sorunsuz şekilde geçirmek için çalışıyoruz. Çağrı merkezlerimiz 24 saat açık, vatandaşlar su veya başka bir konuda da bize her an ulaşabilir." İfadelerini kullandı.

Başkan Aras "Bizler her türlü hazırlığımızı yaptık. Vatandaşlarımızdan da önemli konularda ekiplerimize destek olmalarını talep ediyoruz. Umarım hep birlikte sorunsuz bir bayram dönemi geçiririz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyor, kazasız belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA