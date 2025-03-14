Muğla'da Sağlık Çalışanları Anısına Heykel Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muğla'da Sağlık Çalışanları Anısına Heykel Açılışı

Muğla\'da Sağlık Çalışanları Anısına Heykel Açılışı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık alanına katkıda bulunan doktorların heykellerinin yer aldığı Yalçın İnan Parkı'nı yenileyerek açılışını gerçekleştirdi. Açılışta, Covid-19 döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak amacıyla yapılan anıt gün yüzüne çıkarıldı.

14.03.2025 17:16  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ülkemizde tıp alanına büyük katkılar sağlayan doktor ve sağlık çalışanları anısına Yalçın İnan parkı içinde yapılan heykeller ve yenilenen yüzüyle açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, Menteşe ilçesindeki Yalçın İnan Parkı'nda yer alan Sağlık Emekçileri heykellerinin bulunduğu yeni halini törenle açtı. Covid-19 salgını döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak amacıyla yapılan anıta, Türkiye'nin sağlık alanında önemli katkılar sunmuş 8 doktor ve sağlıkçının heykeli de eklendi.

Sekiz Önemli ismin heykeli eklendi

Yalçın İnan Parkının yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ülkemizde tıp alanına büyük katkılar sağlamış Hulusi Behçet, Refik Saydam, Türkan Saylan, Füsun Sayek, Nusret Fişek, Cemil Taşçıoğlu, Erdal Atabek ve Ersin Arslan'ın isimlerini taşıyan heykeller anıtta yerini aldı. Heykeller, Muğla ve Türkiye genelinde birçok anıt ve heykel çalışmasına imza atan heykeltıraş Barış Ünlü tarafından yapıldı.

İl merkezinde önemli bir konuma sahip olan, günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan duraklara yakın olması sebebiyle uğrak bir alan olan Yalçın İnan Parkı, yenilenen yüzü ile kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında ülkemize büyük katkılar sağlayan doktorların isimlerini de anıtta ölümsüzleştirdi.

Hakan İnan: "Babam Yalçın İnan Muğla sevdalısıdır"

Yalçın İnan'ın oğlu Hakan İnan, "Babam Yalçın İnan Muğla sevdalısıdır. Zaman içinde hayalini gerçekleştiren Yalçın İnan, Muğla'nın metal gözlük fabrikasını kurmuştur. Bu güzel parka döneminde adını veren geçmiş dönem belediye Başkanımız Osman Gürün ve şimdiki Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkürü borç biliyoruz" dedi.

Başkan Aras: "Tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Öncelikle hayatımızı korumak için büyük özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu özel günde yalnızca pandemide yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına adanmış bir yapı olmaktan çıkıp, Türkiye'de tıp alanında öncü isimlerin mirasını yaşatan kalıcı bir eser haline gelmiştir. Sağlık alanında ülkemize büyük katkılar sağlamış Hulusi Behçet, Refik Saydam, Türkan Saylan, Füsun Sayek, Nusret Fişek, Cemil Taşçıoğlu, Erdal Atabek ve Ersin Arslan doktorlarımızın ismini ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, özellikle sağlık hizmetine ulaşamayan dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Aras, "Ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlattık. Meme kanseri farkındalık eğitimleri düzenledik. Prostat kanseri üzerine bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirdik. TİP1 Diyabet hastalarına sensör ve insülin pompası desteği sağlıyoruz. Kırsal mahallelerimizde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyoruz. Kırsaldaki Çınarlar Projesi ile yaş almış vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evde bakım hizmetimize diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve reçete yazımı gibi yeni hizmetler ekledik. Nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşımın giderek zorlaştığı bu dönemde, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, sağlık emekçilerimizin anısına diktiğimiz bu anıtla, onların fedakarlığını ve özverisini ölümsüzleştiriyoruz. Bu vesileyle, halk sağlığı için canını feda eden tüm sağlık emekçilerini saygı ve minnetle anıyorum. Bu anlamlı anıtın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlık emekçilerimiz için adil ve insanca bir çalışma düzeni sağlanana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla'da Sağlık Çalışanları Anısına Heykel Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
İstanbul hava sahasında ’Leylek’ alarmı İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı
“Polisiz“ deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar "Polisiz" deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
“Erzak yardımı alacağım“ zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı "Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı
Antalya’da boş arazide kadın cesedi bulundu Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti

16:54 Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim.
00:04 Herkes bunları tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar Herkes bunları tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar
23:53 Yahudi protestocular Trump Tower’ı işgal etti: 98 kişi gözaltına alındı Yahudi protestocular Trump Tower'ı işgal etti: 98 kişi gözaltına alındı
23:37 Taraftarlar isyanda Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar Taraftarlar isyanda! Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar
23:01 Zelenskiy, Putin’in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump’a söylemekten korkuyor Zelenskiy, Putin'in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump'a söylemekten korkuyor
22:58 Şevval İlayda Tarhan’dan tarihi başarı Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
22:51 Bursa’da yangın 50 dönümlük alan kül oldu Bursa'da yangın! 50 dönümlük alan kül oldu
22:45 Gerçekleşirse turu getirir Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı
22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:22 Fenerbahçe’de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 17:23:34. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Sağlık Çalışanları Anısına Heykel Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.