Muğla\'da Sağlık Çalışanları Anısına Heykel Açılışı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ülkemizde tıp alanına büyük katkılar sağlayan doktor ve sağlık çalışanları anısına Yalçın İnan parkı içinde yapılan heykeller ve yenilenen yüzüyle açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, Menteşe ilçesindeki Yalçın İnan Parkı'nda yer alan Sağlık Emekçileri heykellerinin bulunduğu yeni halini törenle açtı. Covid-19 salgını döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak amacıyla yapılan anıta, Türkiye'nin sağlık alanında önemli katkılar sunmuş 8 doktor ve sağlıkçının heykeli de eklendi.

Sekiz Önemli ismin heykeli eklendi

Yalçın İnan Parkının yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ülkemizde tıp alanına büyük katkılar sağlamış Hulusi Behçet, Refik Saydam, Türkan Saylan, Füsun Sayek, Nusret Fişek, Cemil Taşçıoğlu, Erdal Atabek ve Ersin Arslan'ın isimlerini taşıyan heykeller anıtta yerini aldı. Heykeller, Muğla ve Türkiye genelinde birçok anıt ve heykel çalışmasına imza atan heykeltıraş Barış Ünlü tarafından yapıldı.

İl merkezinde önemli bir konuma sahip olan, günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan duraklara yakın olması sebebiyle uğrak bir alan olan Yalçın İnan Parkı, yenilenen yüzü ile kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında ülkemize büyük katkılar sağlayan doktorların isimlerini de anıtta ölümsüzleştirdi.

Hakan İnan: "Babam Yalçın İnan Muğla sevdalısıdır"

Yalçın İnan'ın oğlu Hakan İnan, "Babam Yalçın İnan Muğla sevdalısıdır. Zaman içinde hayalini gerçekleştiren Yalçın İnan, Muğla'nın metal gözlük fabrikasını kurmuştur. Bu güzel parka döneminde adını veren geçmiş dönem belediye Başkanımız Osman Gürün ve şimdiki Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkürü borç biliyoruz" dedi.

Başkan Aras: "Tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Öncelikle hayatımızı korumak için büyük özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu özel günde yalnızca pandemide yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına adanmış bir yapı olmaktan çıkıp, Türkiye'de tıp alanında öncü isimlerin mirasını yaşatan kalıcı bir eser haline gelmiştir. Sağlık alanında ülkemize büyük katkılar sağlamış Hulusi Behçet, Refik Saydam, Türkan Saylan, Füsun Sayek, Nusret Fişek, Cemil Taşçıoğlu, Erdal Atabek ve Ersin Arslan doktorlarımızın ismini ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, özellikle sağlık hizmetine ulaşamayan dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Aras, "Ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlattık. Meme kanseri farkındalık eğitimleri düzenledik. Prostat kanseri üzerine bilgilendirici söyleşiler gerçekleştirdik. TİP1 Diyabet hastalarına sensör ve insülin pompası desteği sağlıyoruz. Kırsal mahallelerimizde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyoruz. Kırsaldaki Çınarlar Projesi ile yaş almış vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evde bakım hizmetimize diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve reçete yazımı gibi yeni hizmetler ekledik. Nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşımın giderek zorlaştığı bu dönemde, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, sağlık emekçilerimizin anısına diktiğimiz bu anıtla, onların fedakarlığını ve özverisini ölümsüzleştiriyoruz. Bu vesileyle, halk sağlığı için canını feda eden tüm sağlık emekçilerini saygı ve minnetle anıyorum. Bu anlamlı anıtın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlık emekçilerimiz için adil ve insanca bir çalışma düzeni sağlanana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA