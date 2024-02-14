Muğla Yerel Seçim Manifestosu İmzalandı

Muğla Yerel Seçim Manifestosu imzalandı
MUĞLA - Muğla Yerel Seçim Manifestosu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras tarafından imzalandı.
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında hazırlanan Muğla Yerel Seçim Manifestosu'nun imza töreni gerçekleşti.
Demokratik, katılımcı ve kadınların hak temelli yaşamının belediyeler tarafından sağlanması amacıyla hazırlanan Muğla Yerel Seçim Manifestosu'nun imza töreni, Bodrum Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinden Figan Erozan ile dernek temsilcileri, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülizar Gökçakır, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Büro Sorumlusu Fethiye Kızak ve basın mensupları katıldı.
Manifesto ile ilgili konuşan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği temsilcisi Figan Erozan, "2019'da kadınların oluşturduğu kent manifestosu Bodrum'u değiştirmedi, Bodrum'u dönüştürdü. Bodrum kadını keşfetti ve her statüdeki kadını görünür, tanınır, bilinir ve kentin yurttaşı olarak yeniden tanımladı. Bu, kadınıyla erkeğiyle kentin her alanını eşitleme meselesiydi" dedi.
Kadınların Muğla'nın tüm ilçeleriyle başka bir dönüşüm sürecine girilmesini talep ettiğini ve bu sürecin manifesto olarak kaleme alındığını belirten Erozan, "Birlikte yol yürüyeceğimiz, birlikte Muğla'yı dönüştüreceğimiz bir sürece gireceğiz. Bodrum'da yaptıklarımızı Muğla'da da Ahmet Aras ile birlikte yapacağız" diye konuştu.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada yerel yönetimlerin eşit yurttaşlık temelli politikaları desteklemesinin önemine değinirken, "Yerel yönetimlere çok önemli bir misyon yüklendi. Biz beş yıldır bu misyonu içselleştirdik, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile beraber önemli çalışmalara imza attık. Buradaki politikalarımız cinsiyete dayalı iş bölümünü yok edecek politikalar olacak" dedi.
"Değişimin yüzyılı eşitliğin yüzyılı olacak"
Hayatın her alanında eşitliği sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Aras, "Biz bunu hep birlikte Bodrum'da gerçekleştirdik. Biz, bu başarıyı Muğla'da da üzerine katarak sürdüreceğiz. Kadınların, ayrımcılığa uğrayan tüm kesimlerin sesini bu beş yılda duydum ve bunu dinlemeye devam edeceğim. Değişimin yüzyılının eşitliğin yüzyılı olacağının sözünü veriyorum. Eşitlikten yana taraf olduğumu gururla beyan ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından manifesto okunarak imza altına alındı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarına iletilen manifestoyla kadınların yerel siyasette kendi politikaları ile var olmaları hedefleniyor. Manifestoda "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu oluşturulması", "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartının imzalanması", "Stratejik planın Cinsiyete Duyarlı Bütçe üzerinden oluşturulması" gibi önemli maddeler yer alıyor.
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