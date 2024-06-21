Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç\'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Ziyaret

Politika

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Kurban Bayramı vesilesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Başkan Kıyanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması hediye etti. Görüşmede Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ve Muğlaspor eski kulüp başkanlarından Hamza Akercan da hazır bulundu. Başkan Kıyanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elde edilen şampiyonluk ve yeni sezon öncesi kulübün çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Muğla Atatürk Stadyumu'nun durumunu da gündeme getiren Başkan Kıyanç, Menteşe ilçesinde profesyonel lig maçlarının oynanabileceği başka bir stadın olmadığını belirtti. Yıkım kararı alınan mevcut Atatürk Stadyumu'nun koşu parkur alanlarına 4 bin 500-6 bin kişilik çelik tribün yapılması hususunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Atatürk Stadyumu'na çelik tribün yapılması konusunun Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile detaylı bir şekilde görüşülmesi için talimat verdi. Başkan Kıyanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, 8 Eylül'de liglerin başlayacak olmasından dolayı önümüzdeki sezon Muğlaspor'un iç saha maçlarını Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynayabilmesi adına çelik tribün yapımının tamamlanması için hazırlanan projeleri ve teklifleri Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a aktaracak ve çelik tribün ihalesinin acilen yapılması için talepte bulunacak. - MUĞLA