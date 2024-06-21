Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret

Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç\'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Ziyaret

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Kurban Bayramı vesilesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

21.06.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Kurban Bayramı vesilesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Başkan Kıyanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması hediye etti. Görüşmede Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ve Muğlaspor eski kulüp başkanlarından Hamza Akercan da hazır bulundu. Başkan Kıyanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elde edilen şampiyonluk ve yeni sezon öncesi kulübün çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Muğla Atatürk Stadyumu'nun durumunu da gündeme getiren Başkan Kıyanç, Menteşe ilçesinde profesyonel lig maçlarının oynanabileceği başka bir stadın olmadığını belirtti. Yıkım kararı alınan mevcut Atatürk Stadyumu'nun koşu parkur alanlarına 4 bin 500-6 bin kişilik çelik tribün yapılması hususunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Atatürk Stadyumu'na çelik tribün yapılması konusunun Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile detaylı bir şekilde görüşülmesi için talimat verdi. Başkan Kıyanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, 8 Eylül'de liglerin başlayacak olmasından dolayı önümüzdeki sezon Muğlaspor'un iç saha maçlarını Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynayabilmesi adına çelik tribün yapımının tamamlanması için hazırlanan projeleri ve teklifleri Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a aktaracak ve çelik tribün ihalesinin acilen yapılması için talepte bulunacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Marmaris, Muğla, Spor, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:57 İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu İş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedilen Kaya Sabancı hastane çıkışı konuştu
16:22 Balkanlarda elektrik kesintisi Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi Balkanlarda elektrik kesintisi! Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi
15:25 Yangın felaketinde “elektrik hattı“ şüphesi Tanrıkulu, “Olağan şüpheliler“ dedi, DEDAŞ’tan yalanlama gecikmedi Yangın felaketinde "elektrik hattı" şüphesi! Tanrıkulu, "Olağan şüpheliler" dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
17:57 EURO 2024’te nefes kesen maç Ukrayna’dan müthiş geri dönüş EURO 2024'te nefes kesen maç! Ukrayna'dan müthiş geri dönüş
16:26 Şırnak’ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı Şırnak'ta 3 bölgeye girişler 7 gün süreyle yasaklandı
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:24 Antalya’da Kayalıklarda Ceset Bulundu Antalya'da Kayalıklarda Ceset Bulundu
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 18:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement