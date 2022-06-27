Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın - Son Dakika
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Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın

27.06.2022 21:38

Kabine Toplantısı sonrası muhalefetin ek bütçeyle Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yüzde 40 oranında zam yapılması eleştirisine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye çağrıda bulundu. Meclis'te bu konunun tartışılmasını isteyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kabine Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli milletvekili maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmasına ilişkin konuştu. Muhalefetin "Maaşına yüzde 40 zam yapıyor" eleştirilerine resti çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine seslenerek cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını istedi.

"KANUN METNİNDEN ÇIKARILSIN"

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endekslidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordur. Muhalefet işi öylesine zıvanasından çıkardı ki, bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değil. Ek bütçenin TBMM'deki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum." dedi.

"KILIÇDAROĞLU KAMUOYUNU MEŞGUL ETMESİN"

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağdur olmaması sebebiyle milletvekilli maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanının önünde olacağı için tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin."

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