Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi - Son Dakika
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Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi

22.06.2022 18:51

Sosyal medya ile alakalı düzenlemeleri de kapsayan Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi. Yasa teklifiyle öngörülen bazı maddeler muhalefet cephesinin eleştirilerinin hedefindeydi.

Meclis'teki sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Basın Kanun Teklifi görüşmeleri ertelendi. Kanun teklifi görüşmelerinin parti gruplarının konu hakkında daha fazla müzakere yapabilmesi için ertelendiği açıklandı.

KILIÇDAROĞLU: ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜRECEĞİZ

Yasa teklifiyle öngörülen bazı maddeler muhalefet cephesinin eleştirilerinin hedefindeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde söz konusu yasa teklifiyle ilgili bir soruya "Bu şekliyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi'ne iptali için götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız" şeklinde yanıt vermişti.

AKŞENER: BU YASA İSTİBDAT YASASIDIR

İYİ Parti lideri Meral Akşener de söz konusu düzenlemeye ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, "Neymiş yalan habere önlem alacaklarmış. Neymiş sosyal medya yalancıymış. Bu yasa internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Bu yasa bir istibdat yasasıdır. Gerçeklerden, adaletten korkuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

YALAN BİR BİLGİYİ YAYANLARA HAPİS CEZASI

Teklifle internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığı'na yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

HAPİS CEZASI VAR

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

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Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi - Son Dakika
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