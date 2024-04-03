Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
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Politika

Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Belediye Başkanı seçildi

Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Belediye Başkanı seçildi

Bartın'da 17 yıl sonra yeniden belediye başkanı seçilen Muhammet Rıza Yalçınkaya, mazbatasını aldı. Yalçınkaya, göreve başladığı eski belediye binasında hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

03.04.2024 18:36  Güncelleme: 18:45
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Bartın'da 17 yıl sonra yeniden belediye başkanı seçilen Muhammet Rıza Yalçınkaya, mazbatasını aldı.

Bartın Belediyesi'nde 1999-2007 yılları arasında CHP'den belediye başkanlığı yapan Muhammet Rıza Yalçınkaya, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 22 bin 383 oy alarak, 17 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Bartın İl Başkanı Cem Akyol, CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Fatma Mazhar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla Bartın Adliyesi önüne gelen gelen Yalçınkaya, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Büşra Algın Subaşı'nın elinden aldı

4 dönem CHP Bartın Milletvekilliği görevini yapan Yalçınkaya, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı basın açıklamasında, 17 yıl önce makam odasının bulunduğu eski belediye binasında görev yaptığını ve yine aynı yerde göreve başlamak istediğini ifade etti. Seçmenlere bir söz verdiğini hatırlatan Yalçınkaya, kaldığı yerden hizmetlerin tüm hızıyla devam edeceğini vurguladı.

Yalçınkaya, "Zor bir maratondu. Daha fazla başarıyı yakalamak için çok çalıştık. Bundan sonraki amacımız bize güvenen, bize destek veren halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek olacaktır. Belediye hizmetleri olarak kamu ve halk yararına çalışan bir yönetim olarak adil ve eşit belediyeci anlayışını kentimize getirmek istiyoruz. Bartın halkının sevgisini ve güvenini azaltmadan, meclis üyelerim ve belediye personelimle Bartın'ın beklediği hak ettiği hizmetleri yerine getireceğiz" dedi.

Başkan Yalçınkaya, cuma günü düzenlenecek törenle görevi devralacak. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika

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