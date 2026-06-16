Muharrem Ayında Birlik Vurgusu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aynı lokmayı paylaşmak, aynı kaderi paylaşabilme iradesinin de göstergesidir. Sofralar etrafında kurulan muhabbet, toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurar, gönüller arasındaki mesafeleri azaltır, birlik duygusunu kuvvetlendirir" dedi.

Bakan Tekin, Ankara'da muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen 'Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tekin, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Muharrem ayının paylaşma, kardeşlik ve toplumsal dayanışma açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tekin, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Muharrem ayının asırlardır Türk milletinin hafızasında geniş bir yere sahip olduğunu belirten Tekin, geçmişte yaşanılan acıların tekrarının yaşanmaması için millet ve muharrem ayının bereketli ve özel bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizleri birlik içinde bir millet yapan, bu topraklarda yoğrulmuş müşterek hatıralar, ortak sevinçler, ortak acılar ve nesilden nesile aktarılan değerlerimizdir. Geçmişin tecrübesini, geleceğin ufkuyla buluşturan milli hafızamız, bizlerin istikamet pusulasıdır. Bizleri asırlardır aynı ülke etrafında bir arada tutan, aynı ezana kulak veren, aynı bayrağın gölgesinde buluşan, aynı tarih şuuru ve kader birliğiyle geleceğe yürüyen ruh da işte bizim bu ortak hafızamızdır. Aynı kültürel kodlarımız, aynı emanetin varisi olmak ve aynı yarına birlikte inanabilmek hepimizi kardeş kılar. Geçmişten devraldığımız bu büyük miras, bugünümüzün gücü, yarınlarımızın ise en sağlam teminatıdır. Muharrem ayı, asırlardır milletimizin ortak hafızasında derin anlamlar taşıyan müstesna bir zaman dilimidir. Bu ay vesilesiyle geçmişimizi anımsıyor, değerlerimizi yeniden düşünüyor ve geleceğe hangi ilkelerle yürüyeceğimizi muhasebe ediyoruz."

'KERBELA, ASIRLARDIR YÜREKLERİMİZİ TAŞIDIĞIMIZ ORTAK KADERİMİZDİR'

Kerbela'yı doğru ve güvenilir bir şekilde ele almak gerektiğini dile getiren Tekin, "Zira milletlerin hafızasında bazı hadiseler vardır ki yaşandıkları dönemin sınırlarını aşarak nesiller boyunca ortak bir bilinç ve sorumluluk kaynağı haline gelir. Kerbela, asırlardır yüreklerimizde taşıdığımız ortak kaderimizdir. Hazreti Hüseyin'in maruz kaldığı büyük acı yüzyıllardır gönüllerimizde derin bir üzüntü olarak yaşamaya devam etmektedir ve elbette Kerbela'yı tarihi bir hadise olarak değerlendirmek eksik olacaktır. Kerbela, çağları aşan bir vicdan çağrısıdır. Bu büyük hadise bize adaletin ehemmiyetini işaret eder. Hakkaniyetin ne kadar kıymetli olduğunu öğretir. Hazreti Hüseyin'in şahsında temsil edilen cesaret, sadakat ve ahlaki duruş, bugün de insanlığa yol gösteren en güçlü ilkelerden birisi olmaya devam edecektir. Asıl mesele yaşananlardan değer çıkarmak ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için vicdanlarımızı diri tutabilmektir. Kerbela'yı doğru anlamak, adaleti savunmayı, hakkı gözetmeyi, insan onuruna sahip çıkmayı gerektirir" ifadelerini kullandı.

'LOKMA, PAYLAŞMANIN, DAYANIŞMANIN VE GÖNÜL BİRLİĞİNİN İFADESİDİR'

Bakan Tekin, karşılıklı anlayış ve diyalog zeminin kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Şüphesiz ki bu iklim kendiliğinden oluşmadı. Bugün burada böylesine güçlü bir kardeşlik iklimi içerisinde bir araya gelebiliyorsak eğer, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı iradenin ve inançlar üzerindeki engelleri kaldırma yönündeki yaklaşımının büyük bir payı vardır. Farklı gönüller arasındaki karşılıklı anlayışın güçlenmesi adına atılan adımlar, bugün burada şahitlik ettiğimiz bu samimi ikliminin oluşmasını sağlamıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz lokma paylaşımı da kardeşlik hukukumuzun ve gönül birliğimizin en güzel sembollerinden birisidir. Lokma, paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül birliğinin ifadesidir. Aynı lokmayı paylaşmak, aynı kaderi paylaşabilme iradesinin de göstergesidir. Sofralar etrafında kurulan muhabbet, toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurar, gönüller arasındaki mesafeleri azaltır, birlik duygusunu kuvvetlendirir" ifadelerini kullandı.