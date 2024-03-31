Muharrem İnce Ankara\'da oyunu kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu Ankara'da kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ve eşi Ülkü İnce, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4683 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, "Seçim demokrasilerin düğünüdür. Bugün düğün günü fakat bu düğün meşru ama adil değil" dedi.
"Milletin cebinden millete propaganda yaptılar"
Seçim sonuçlarını tanıdığını ancak sonuçların adil olmadığını savunan İnce, "Bazıları memleketin uçaklarıyla memleketin helikopterleriyle hazinenin parasıyla kampanya yaptı. Bazıları da belediyenin parasıyla kampanya yaptı. Yani milletin cebinden millete propaganda yaptılar. Biz ise çoluk çocuğumuzun harçlığından, çoluk çocuğumuzun rızkından kampanya yaptık Buna rağmen sonuçları tabii ki tanıyoruz ama bu düğünün meşru ama adil olmadığını da hatırlatmak istiyoruz. Seçim sonuçlarını şimdiden memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy kullandı. Tüzün ve diğer üyeler, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 5 yıllık emeğin helalleşme anı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, bireylerin eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini istedi.
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