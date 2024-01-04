MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel, memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuklarını, önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olma noktasında fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Muharrem İnce, Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İnce'yi kapıda CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı. İnce, basın mensuplarına, "Genel Başkana hayırlı uğurlu olsun ziyaretine geldim" dedi. Görüşme sırasında Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti. İnce ve Özel'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

ÖZEL: MYK VE PM ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANACAK

Görüşmenin ardından İnce ve Özel açıklama yaptı. Özgür Özel, İnce'nin kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek, "Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk ve önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olma noktasında fikir birliğine vardık. Tabii biz görüşmemizi yaparken bir yandan televizyonlarda sizlerin buradan yaptığı yayınlarda sürekli bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklayacağı belediye başkan adaylarından bahsedildiğini, alt yazılarınızdan ve anonslarınızdan takip ettik. Dün Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan, dolayısıyla anayasayı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızın ve ardından yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantımızın özel gündemle toplanacağını, dün bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine, yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir günde bugünkü gündemle PM'miz yeniden toplanacaktır. Bunu da birinci ağızdan ifade etmiş olayım. Sayın Muharrem İnce'ye nazik ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

İNCE: MEMLEKET MESELELERİNİ DEĞERLENDİRDİK

İnce ise Özel'le memleket meseleleri üzerine bir değerlendirme yaptıklarını söyleyerek, "Tabii ki önümüzdeki seçim süreciyle ilgili de kaygılarımızı dile getirdik. Çünkü biliyorsunuz bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyeti, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette yargı, iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının olmadığı bir yerde, yargının düzgün işlemediği bir yerde ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Eğer yargı Türkiye'de adalet dağıtmıyorsa, bir ülkede yargı adalet dağıtmıyorsa, sadece Türkiye olması şart değil. O ülkede yoksulluk kaçınılmazdır. Hep söylediğim bir sözü bir kez daha tekrar edeyim; yargı karın doyurur. Türkiye'de yargı aklını başına almalıdır. Türkiye'de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 TL olmuşsa, euro 35 liraya doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu ekonomistler değildir; yargıçlardır, hakimlerdir, savcılardır, siyasetçilerdir. Bunu herkes görebilmelidir. Bu beni ürkütüyor. Baskılanmış bir döviz, zorla orada tutulan bir döviz, yargı eliyle bir takım hizaya getirmeler. Memleketimizin geleceği açısından bizi ürkütüyor" dedi.

İnce, son seçimde de hem cumhurbaşkanlığı, hem Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar olduğuna vurgu yaparak, "Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. Onun için Sayın Özgür Özel'e, 'Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir' dedik. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, nasıl bir topyekun mücadele edilip, bu konuda görüşlerimiz neyse dilimizin döndüğü kadar kendisiyle bunları paylaştık" ifadelerini kullandı.