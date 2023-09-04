Muharrem İnce, seçim dönemi servis edilen cinsel içerikli görüntüyü eşine izletmiş: 'Bu sen değilsin' dedi

14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medyada paylaşılan cinsel içerikli bir görüntü büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu öne sürülmüş, İnce ise yaptığı zehir zemberek açıklama ile iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Peki o görüntülere İnce'nin eşinin tepkisi ne oldu?

"EŞİMİ HEMEN YANIMA ÇAĞIRDIM"

T24'e verdiği röportajda görüntülerin servis edilmesi sonrası eşiyle arasında geçen diyalogları anlatan İnce, "Bir milletvekili adayımız, eşim ve ben Antalya'ya gideceğiz. Milletvekili adayımız telaşla beni aradı. Eşimden uzaklaşmamı rica etti. Bir p...o haberi olduğunu söyledi ve görüntüyü bana gönderdi. Şöyle bakar bakmaz 'bu ben değilim' dedi. 'Nereden anladınız?' diye sordu. Birincisi kolunun altındaki kıllardan anladım, ikincisi de saatten. Ben saat takmam. Alyans takmak bile yük gelir bana. Eşim o sırada 20 metre kadar ötedeydi, hemen çağırdım yanıma ve dedim ki; 'Bak p...o kasetim çıkmış.' Baktı ve hemen 'Yok, bu sen değilsin' dedi. 'Nereden anladın?' dedim. 'Bir, saat takmazsın. İki, kolunun altında kıl olmaz' dedi. Ama işte bunu yaydılar" ifadelerini kullandı.

"GELİNİMDEN UTANDIM"

O dönemde baş gösteren sağlık problemlerine de değinen İnce, "Ya tansiyonum fırladı. Yani anama üzüldüm. Benim 80 yaşında anam var ve anamın haberi oldu bu iftiralardan. Anam 80 yaşında torunlarının fotoğraflarını görmek için akıllı telefon kullanmayı öğrendi, sosyal medya öğrendi. E tabii bunları gördü, 'Oğlum sana neler diyorlar' dedi. Ona çok üzüldüm. Gelinimden utandım. Tamam, bir suçum yok, bir günahım yok. Ama o gencecik kadının bunları görmesi, duyması… 'Kızım bak eşim önemli değil çünkü o bu tür şeyleri kaldırır, yani o iftira olduğunu biliyor zaten. Sen de üzülme' dedim. Eşim Muharrem İnce'nin eşi yıllardır alışkın bu tür şeylere. Ama diğer iki kadın için çok üzüldüm; anama ve gelinime" şeklinde konuştu.