Muharrem İnce: Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyoruz

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında ortaya atılan kaset iddialarının ardından adaylıktan çekilmişti. İlk turda kimseye destek vermeyen İnce, 2. tura 2 gün kala sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"AHLAKA ÇAĞIRDIK, FETTAN SESİMİZİ KISTI"

İnce; "Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

İKİ ADAYI DA DESTEKLEMEYECEKLER

Memleket Partisi, dün 2. tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek için bir araya geldi. Parti genel merkezinde saat 14.00'te Muharrem İnce başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'ndan iki adayı da desteklememe kararı çıktı.