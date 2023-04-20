Muharrem İnce: Sinan Oğan'ın açıklamaları için erken konuşmak lazım - Son Dakika
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Muharrem İnce: Sinan Oğan'ın açıklamaları için erken konuşmak lazım

20.04.2023 18:51
Muharrem İnce: Sinan Oğan'ın açıklamaları için erken konuşmak lazım

Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın oylarının kendisine kaydığı iddiasına yanıt vererek, Babala TV programını bekleyeceklerini ve izlenme oranından oy oranını çıkaracaklarını belirtti. Ayrıca Yalova'da gezerek vatandaşları selamladı ve seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Muharrem İnce'nin oylarının kendisine kaydığı yönündeki açıklamasına yanıt veren Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, "Ben Babala TV'ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonunda yayınlanınca bakalım izlenme oranından oy oranını da çıkarırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bir bakalım oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur" dedi.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, memleketi Yalova sokaklarında gezerek vatandaşları ve esnafları selamladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet, Fatih, Spor, Caddesi, Kartali, Çeşme Sokak ve İstanbul Caddesi üzerinde devam etti. İstanbul Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren İnce, yaptığı konuşmada, "Slogan ne, 'Ne sağdan, ne soldan Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Düzlüğe çıkaracağız bu memleketi. Uçurumun kenarından çekip alacağız. Ne Erdoğan'la olur, ne Erdoğan'ın eskileriyle olur. İkisi ile de olmaz. Üçüncü bir yol lazım bize üçüncü bir yol. Onun için yollardayız. Dün İzmir'deydim, bugün Yalova'dayım. Devam edeceğiz. Merak etmeyin daha 25 gün var. Bu işi bitireceğiz. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bir yanda tek aday, öbür yanda tek aday. ya biz tek adamdan bıktık. Niye tek aday? Sandık orada yarışalım. 'Sonuç kötü olursa faturayı sana keseriz.' Yapma ya. Demek ki siz sonucun kötü olmasıyla uğraşıyorsunuz. Demek ki sizin derdiniz, 17 parti bir araya gelmişsiniz. 11 büyük şehir var. Trilyonlarca lira hazine yardımı var. Gazeteleriniz, televizyonlarınız var. Bu garibanın bir tane 2006 model otobüsü, bir de telefonu var. Bir otobüsle, bir telefonla, bu iktidarı da bu muhalefeti de birlikte göndereceğiz. Alayını paketleyeceğiz, alayını" dedi.

İnce, ardından irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, diğer Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın, "Muharrem İnce'nin oyları bana kaydı" açıklamasını değerlendirdi. Öncelikle Sinan Oğan'a başarılar dileyen İnce, "İkincisi ben Babala TV'ye çıktım. Sayın Sinan Oğan da çıktı. Bir hafta sonunda yayınlanınca bakalım izlenme oranından oy oranını da çıkarırız diye düşünüyorum. Erken konuşmamak lazım. İzlenme oranına bir bakalım oy oranı da 3 aşağı 5 yukarı belli olur" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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