Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Saraçhane'deki konuşmada İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına desteğini açıkladı. İnce, Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır.'' dedi. İnce'nin bu sözleri, ''Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj'' olarak yorumlandı.

22.03.2025 22:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Saraçhane'de bir araya geldi.

MUHARREM İNCE'DEN İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJI

Muharrem İnce konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıklayan İnce, üstü kapalı olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da üstü kapalı mesaj gönderdi.

İnce şunları söyledi: "Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz ama senin derdin intikam almak. Gizli tanık varmış, geçmişte bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum etmişti. Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Erdoğan'ın devleti devlet değil koltuğudur.

"KILIÇDAROĞLU VE BEN KAYBETMİŞ CUMHURBAŞKANI ADAYLARIYIZ"

Erdoğan yargılayacaksan unutmuşsundur hatırlatayım. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla, Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Trump'ın 'Aptal adam' demesine ses çıkaramadın onu yargıla. Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır. Ben kendi adıma elimden geleni yapacağım."

Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP\'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır

Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Apple User:
    Muharrem İnce senin Tayyip Erdoğan için çalıştığını artık herkes biliyor, Tayyip Erdoğan bugün e kadar hep kendi rakibini kendi seçti seçemediği rakiplerini ise Yargı silahını kullanarak hapis ediyor. 289 122 Yanıtla
    dkmbhr6zsq:
    harbi örümceksiniz ya. suçu olmayanı kim nasıl alabilir kamera kayıtları MASAK raporları. kiralık kasalar. bunlara nereye sokacaksınız Allah aşkına. bırakın bu işleri 39 6
  • Musti5201:
    Reis kabusu oldu bunların 7 düvel bir oldu yıkamadılar bu son şansları hepsi biliyor şu an poker oynuyorlar reise dokunmaya çalışan duvara çarpar siz oy verdiğinizi koruya çalışıyorsunuz ama biz daha son sözü söylemedik. 176 186 Yanıtla
  • Mehmet Esref Misirlioglu:
    Artık şu arkadaşlara birileri söylesin Lise mezunu Cumhurbaşkanı o-la-mı-yor....Anladınız 200 53 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    lan dallama yirmi küsür yıldır ülkeyi yöneten cumhurbaşkanının diplomasını gördün mü? 15 24
    Uğur Kurum:
    Erdoğan’ı kastettiysen haklısın ama adam kaç yıldır sizi salak yerine koyuyor diplomam var diye. Dün üşenmedim ya bu adamın diploması var mı diye Google’da aradım yemin olsun bir tane arkadaşıyla çekilmiş fotoğraf çıkmadı. Hocasıyla var mı diye arattım yine çıkmadı. Üniversite öğrencilerinin yıllığı olur onu arattım yine bir şey çıkmadı . Usanmadın yapay zekan uygulamaları var onlarda arattım yine çıkmadı. Allah aşkına şimdi ben Erdoğan’ın diploması olduğuna nasıl inanayım. Ekrem’in üniversiteyle ilgili Google da fotolarını arattım bi dünya fotoğraf çıktı. Adamın 4 sene okuduğuna dair diploması bile çıktı. Şimdi sen olsan neye inanırsın. Erdoğan’a inanman için kör olman gerek eğer kör değilsen salak olman gerek 5 24
    ömer alyüz:
    Sanırım Erdoğan dan bahsediyorsunuz. 11 2
  • Timur Yılmaz:
    Hırsızdan Başkan olmazzzzz 146 40 Yanıtla
  • gezginler:
    içlerinde bi sen vardın aklı selim senide postaladi bunlar CHP genel başkanı adayı ol en azından ne dediğini anlaya biliyoruz,Atanın emaneti hain ellerde bi el at 77 106 Yanıtla
  • Osman A:
    Maarrremmm yine boş teneke gibi tıngırdıyosun.Sen git hergün Cuma namazı kıl.İşiniz gücünüz milletin gözünü boyamak.Hiçbirinizin birbirinizden farkınız yok. 101 19 Yanıtla
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SON DAKİKA: Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır - Son Dakika
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