Muhsin Yazıcıoğlu Kocaeli'de anıldı - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu Kocaeli'de anıldı

30.03.2022 20:33

Muhsin Yazıcıoğlu Kocaeli'de anıldı Mustafa Destici: "Muhsin Yazıcıoğlu, 'Biz tedbirimizi alacağız, tedbirli olacağız lakin tedbir takdiri bozmaz. Allah ne derse o olur' derdi" Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıldönümü dolayısıyla Kocaeli'de anma etkinliği düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kocaeli'de anıldı

Mustafa Destici: "Muhsin Yazıcıoğlu, 'Biz tedbirimizi alacağız, tedbirli olacağız lakin tedbir takdiri bozmaz. Allah ne derse o olur' derdi"

KOCAELİ - Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıldönümü dolayısıyla Kocaeli'de anma etkinliği düzenlendi. Programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yolculuğa çıktığımızda hemen duasını, suresini okur, hepimize başta şoför olmak üzere hayırlı yolculuklar diler ve akabinde de birkaç kez şahit oldum şunu söylerdi; 'Biz tedbirimiz alacağız, tedbirli olacağız lakin tedbir takdiri bozmaz. Allah ne derse o olur' derdi" diye konuştu.

Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekiler, Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Anma programına BBB Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve partililer katıldı.

"Dava adamıydı"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası için yaşadığını söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu sadece bir siyasetçi, sadece bir siyasi partinin ya da bir siyasi hareketin genel başkanı değildi. O her şeyden önce iyi bir insan, tam iman etmiş Müslüman ve her şeyi inandığı dava uğruna göze almış cesur bir dava adamıydı. Biz onu böyle tanıdık. Onu tanıyan herkesin hemfikir olduğu konudur. Zaten onu Muhsin Yazıcıoğlu yapan, çok büyük oylar almamasına rağmen; cumhurbaşkanı, başbakan, başbakan yardımcısı olmamasına rağmen cenazesinde milyonların olması işte bunun işaretidir. Yine aradan 13 sene geçmiş olmasına rağmen her geçen yıldan daha fazla sevgisinin artması, anılmasının artması, ona okunan Fatihaların, hatimlerin artması da bunun bir göstergesi. Elbette ki acımız büyük. Elbette ki hüznümüz büyük ama bunun bizim ve onun kaderi olduğunu da biliyoruz ve buna iman ediyoruz. Gece olsun, hangi saate olursa olsun yolculuğa çıktığımızda hemen duasını, suresini okur, hepimize başta şoför olmak üzere hayırlı yolculuklar diler ve akabinde de birkaç kez şahit oldum şunu söylerdi; 'Biz tedbirimiz alacağız, tedbirli olacağız lakin tedbir takdiri bozmaz. Allah ne derse o olur' derdi" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı pazarlıkla kurulmadı"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 12 Eylül'de bedel ödediğini ve muhasebesini hapis hayatında yaptığını anlatan Destici, 28 Şubat'ta da Yazıcıoğlu'nun dik duruşunun altını çizdi. Destici, "28 Şubat'ın o karanlık günlerinde, herkesin kapısını kapattığı, pencerelerini kapatıp, perdelerini indirdiği günde Muhsin Yazıcıoğlu çıktı ve mertçe 'Ordu Peygamber ocağıdır ve bu ordu bizim göz bebeğimizdir. Lakin namlusunu milletine döndürmüş tanka asla selam durmam' dedi. O zaman fiili bir darbeye kalkışılsaydı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, sokaklarda o darbeye karşı çıkacaklardı. Aynen 15 Temmuz'da milletimizin ve hepimizin karşı durduğu gibi. Bize soruyorlar, 'Cumhur ittifakı ne zaman kuruldu?', Cumhur İttifakı pazarlıkla kurulmadı, Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi hain FETÖ darbe girişimine karşı sokakta kuruldu. Onun için Cumhur İttifakı'nın bu kadar sağlam, hiçbir pazarlığa tabi olmayan şekilde yürümesinin sebebi ve hikmeti budur. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali her şeyin önünde olmaktadır. Böyle olursa hedefe varacak, böyle olursa devam edecektir. Bu samimiyet, bu ihlas ve bu düşüncelerle siyasetimize devam ediyoruz. Bundan sonra da kimin ne dediğine bakmadan, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gözlerin dolmaması çok zor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Bugün devletimiz açısından çok önemli olan reisimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak için bir araya gelmiş durumdayız. Biz nasıl yaşarsak öyle öleceğimize inanırız. Askıda namazlarını kılmayı çalışırken yaşadıklarını dinleyip de gözlerin dolmaması çok zor. Son tahlilde ne kadar yaşarsak yaşayalım sonunda karşılaşacağımız nokta ölümdür. Muhsin Başkanında yaptıkları demokrasiye her zaman katkı sağladı ki, en zor zamanda şehit olmayı göze aldı. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kocaeli'de anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu Kocaeli'de anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu Kocaeli'de anıldı

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Kaynak: İHA

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