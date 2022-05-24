Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşmasındaki detayı Remzi Çayır paylaştı: Helikopterin bakımları yapılmamış - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşmasındaki detayı Remzi Çayır paylaştı: Helikopterin bakımları yapılmamış

24.05.2022 13:16

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta görülen duruşmasından dönerken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mahkemede teknisyeni dinlediklerini söyleyen Çayır, "Teknisyen K.K., itiraf etti. Teknisyen, 'uçarken helikopterin bakım zamanları da geçmişti' diyor. Gün boyu kayda değer ve sonucu etkileyecek bir gelişme yaşanmadı. 13 yıldır sonuca götürecek bir şey göremedik" dedi.

Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta görülen duruşmasından dönen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kırşehir teşkilatı ziyaretinde yaptığı açıklamada, helikopter teknisyeninin itirafta bulunduğunu söyledi.

"HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIK"

Çayır, "Helikopter şirketinin teknisyenini mahkemede dinledik. Hayretler içerisinde kaldık. Günü geçmiş, mutlak anlamda servise gitmesi gereken ve değişmesi gereken parçalar servise gitmemiş. Bakımı geçmiş bir helikopteri uçuşa yönlendirmişler" dedi.

"13 YILDIR SONUCA GÖTÜRECEK BİR ŞEY GÖREMEDİK"

Sivil Havacılığın bakımı yapılmamış bir helikoptere nasıl uçuş izni verdiğini de anlamadığını aktaran Çayır, "Helikopterin bakımlarının yapılmadığını bugün Kahramanmaraş'ta mahkemede olan teknisyen K.K., itiraf etti. Teknisyen, 'uçarken helikopterin bakım zamanları da geçmişti' diyor. Gün boyu kayda değer ve sonucu etkileyecek bir gelişme yaşanamadı. 13 yıldır sonuca götürecek bir şey göremedik" diye konuştu.

"BAZILARI, FAİLE MEÇHUL GİTSİN BEKLENTİSİNDE"

13 Yıl önce BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içerisinde olduğu helikopterin düşmesi olayıyla ilgili bazı kesimlerin faile meçhul beklentisinde olduğunu anlatan Çayır, açıklamasının devamında "Neden işin üzerini örtmeye çalışıyorsunuz. Sorular gittikçe çoğalıyor. Mahkeme suikast davasını görüyor olsa yaşanan olayda farklı boyuta gider. Bugün imamla papazın masalını dinledik. Gerçekten yaşananlar üzüntü verici esas ve gerçeğe ilişkin hiçbir şey yok. Sanıyorum birileri bu davayı bir an önce kapatmak istiyor" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşmasındaki detayı Remzi Çayır paylaştı: Helikopterin bakımları yapılmamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşmasındaki detayı Remzi Çayır paylaştı: Helikopterin bakımları yapılmamış - Son Dakika
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