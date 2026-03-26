Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları 17. Yılda Anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş, vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı.

Üstündağ, Çetinkaya, Yancı ve Güneş'in kabirlerinin yer aldığı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına, vefat edenlerin aileleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve partililer katıldı.

Destici ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Burada konuşan Destici, dün Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri başında düzenlenen anma programına katıldıklarını anımsattı.

İsmail Güneş'i, Murat Çetinkaya'yı, Yüksel Yancı'yı ve Erhan Üstündağ'ı rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini söyleyen Destici, "Yine bir kez daha Kurucu Genel Başkan'ımız, şehit liderimiz Muhsin başkanımızı da rahmetle, şükranla, özlemle ve hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun, makamı ali olsun." dedi.

Yazıcıoğlu ile hayatını kaybedenlerin BBP davasına, Türk milliyetçiliği fikriyatına, Türk İslam ülküsü idealine, Kızılelma'ya gönülden inanmış kişiler olduğunu vurgulayan Destici, "Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi sevdalısıydı. Her biri birer gazi alperendi, onun için o helikopterin içindeydiler. Muhsin başkanımızdan rica ederek, 'Korumalar gelmesin, başkası gelmesin biz gidelim.' dediler. Yani ölüme gittiklerini bilselerdi yine o helikopterin içinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

"Onların hepsi birer şehittir"

Destici, hayatını kaybedenlerin davalarına ve liderlerine sadık kişiler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunları, birlikte dava arkadaşlığı ve yol arkadaşlığı yapmış birisi olarak söylüyorum. Yani bir Genel Başkan olmanın ötesinde her birini ayrı ayrı tanımış birisi olarak söylüyorum. Erhan Üstündağ il başkanımızdı, muhabbetimiz vardı. Yüksel Yancı gerçekten çok samimi bir arkadaşımızdı, il başkan yardımcısı. Murat Çetinkaya sadece meclis üyesi olmak için aday olmamıştı, BBP'ye, Sivas'a hizmet etmek için hazır olmuştu. İsmail Güneş kardeşimiz sadece bir muhabir değildi, öyle olsaydı zaten o helikopterin içinde olmazdı. Sırf Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevdiği için onun yanında olmak, onunla ilgili bir ayrıntıyı, bir haberi daha fazla geçmesini sağlamak için gitti ve o helikoptere bindi. Onun için onların hepsi birer şehittir, biz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Hem kalplerimizde hem de dünya var oldukça yeryüzünde bir alperen de kalsa onların isimlerini anmaya, hatıralarını yaşatmaya ve davalarına, emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tekrar ruhları şad, mekanları cennet olsun."