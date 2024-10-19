Muhtarlar Günü'nde Gazze'ye Destek - Son Dakika
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Politika

Muhtarlar Günü'nde Gazze'ye Destek

Muhtarlar Günü\'nde Gazze\'ye Destek

Malazgirt'te Muhtarlar Günü töreninde Gazze'deki insani drama dikkat çekildi.

19.10.2024 12:16
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Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekildi.

Törende konuşma yapan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Özkahraman, Gazze'deki durumun yürekleri burktuğunu ifade ederek, "Bugün, Gazze'de yaşananlar bizleri derinden üzüyor. Orada masum çocuklar yaşamlarını yitirirken, burada rahat olamayız. Bu anlamlı günümüzü Gazze'deki kardeşlerimize ve hayatını kaybeden çocuklara armağan ediyoruz. İnşallah bir an evvel bu zulüm sona erer" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muhtarlar Günü'nde Gazze'ye Destek - Son Dakika

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