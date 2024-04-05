Muhtarlık seçimine 'usulsüzlük' iddiasıyla suç duyurusu: 'Evimin olmayan katında oturan var' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muhtarlık seçimine 'usulsüzlük' iddiasıyla suç duyurusu: 'Evimin olmayan katında oturan var'

Geniş Video İzle

Samsun'da bir kırsal mahallede muhtar adayları ve bazı vatandaşlar, mahallerinde muhtarlık seçiminde 'usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle hem sonuca itiraz etti hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muhtar adayları ve bazı mahalle sakinleri, mahallede hiç kullanılmayan veya olmayan yerlere ikamet verildiğini, bu şekilde 17 kişinin muhtarlık seçiminde oy kullandığını ileri sürerek, bunlar hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

05.04.2024 00:46  Güncelleme: 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtarlık seçimine 'usulsüzlük' iddiasıyla suç duyurusu: "Evimin olmayan katında oturan var"

SAMSUN - Samsun'da bir kırsal mahallede muhtar adayları ve bazı vatandaşlar, mahallerinde muhtarlık seçiminde 'usulsüzlük yapıldığı' gerekçesiyle hem sonuca itiraz etti hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Canik ilçesi İmamlar Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 4 muhtar adayı yarıştı. Muhtar adaylarından 2'si seçimden sonra mahallerinde tanımadıkları kişilerin seçim günü oy verdiğini iddia ederek Canik İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. Muhtar adayları ve bazı mahalle sakinleri, mahallede hiç kullanılmayan veya olmayan yerlere ikamet verildiğini, bu şekilde 17 kişinin muhtarlık seçiminde oy kullandığını ileri sürerek, bunlar hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

"İnsan yaşamayan yerlere ikamet almışlar"

İmamlar Mahallesi Muhtar Adayı İsmet Adıgüzel, "Biz olayı seçim günü fark edebildik. Hiç tanımadığımız insanlar sandıklarımızda oy kullandı. Buna itiraz ettik. Olumsuz şeyler yaşadık ve bunları İlçe Seçim Kuruluna bildirdik. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Savcılığa da başvurduk. İnsan yaşamayan yerlere ikamet almışlar. Bir fatura götürmeden, kişiyi tanıtmadan, ev sahibinin imzası olmadan kesinlikle nakil alınmaz. Bu usulsüzlük nasıl yapıldı, yetkililerin buna müdahale etmesini istiyoruz. Liste üzerine 375 seçmen, dışarıdan gelen 17 şahıs var. Biz bunların 7-8'ini oy kullanırken gördük. Yabancı olduğunu hissettik. Suluova, Vezirköprü, Amasya gibi şehirlerden gelenler var" dedi.

"Evimin 2. katı yok ama oturan var"

İmamlar Mahallesi'nde oturan Adem Altungeyik, "Benim tek katlı evim var. Bana seçim günü akşam amcamın oğlu dedi ki 'senin evde adam görünüyor.' Nüfus müdürlüğüne geldik. Görevli dedi ki 'senin ikinci katın gözüküyor.' Ben de 2. kat yok. '2. katında da bir kişi gözüküyor' dedi. Evin üstünde kat yok, evin üstünde adam var. Bu adam şimdi benim adrese göre bir şey yapsa bunun bedelini ben nasıl ödeyeceğim" diye konuştu.

"Dövmeli, şalvarlı bizim mevkiimizde yaşamayan kişileri getirmişler"

İmamlar Mahallesi Muhtar Adayı Temel Özmeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde çok büyük yanlışlıklar oldu. Ben de adaydım. Seçim adaletli yapılmadı. Hiç tanınmayan, dışarıdan Amasya, Suluova, Vezirköprü ve Ladik taraflarından toplanılan dövmeli, şalvarlı bizim mahallede yaşamayan kişileri getirmişler" şeklinde konuştu.

Seçimi kazanan muhtar adayı ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

Kaynak: İHA

Samsun, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhtarlık seçimine 'usulsüzlük' iddiasıyla suç duyurusu: 'Evimin olmayan katında oturan var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ardahan'da Seçim Sonuçları İtiraza Konu Oldu
    00:55 Ardahan'da Seçim Sonuçları İtiraza Konu Oldu

    Ardahan'da yapılan 31 Mart seçimlerinde CHP adayı Faruk Demir, resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'ın 174 oy önünde seçimi kazandı. AK Parti ise seçim sonuçlarına itiraz etti.


23:22 Tayvan’daki 7,4’lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
21:25 Son saldırı bardağı taşırdı Biden, İsrail’e yardım için Netanyahu’ya şart koştu Son saldırı bardağı taşırdı! Biden, İsrail'e yardım için Netanyahu'ya şart koştu
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
00:36 CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu ofisinde ölü bulundu
23:17 Özrü kabahatinden büyük Santos’un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek
23:05 Çağdaş Atan’dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim
20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:43 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç’te tutuklandı Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 01:57:05. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtarlık seçimine 'usulsüzlük' iddiasıyla suç duyurusu: 'Evimin olmayan katında oturan var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement