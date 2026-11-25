İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki tecrübelerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilerle bir araya geldi. 'Yerel Yönetimler ve Mülki İdare' dersi kapsamında tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Bakan Çiftçi, 1990-1995 yılları arasında Mülkiye'de öğrencilik yaptığını anlattı. "Bu sıralarda güzel yıllarımız geçti. İşte şimdi 30-35 yıl öncesini hatırlamış oldum" diyen Çiftçi, "'İnsan hayallerle yaşar, hatıralarla yaşlanır' diye güzel bir söz var. Demek ki hatıralara dönünce bir yandan yaşlandığımızı da hatırlamış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Bugün sizlerle Mülkiye yıllarında yaşadıklarımı, öğrencilik hatıralarından bazılarını, yine kaymakamlık ve valilik dönemlerindeki bazı tecrübelerimi, bilgilerimi politik bir şekilde değil, apolitik şekilde, bir söyleşi tarzında, sohbet şeklinde paylaşmak istiyorum" dedi.

"Bir valiyi görmek bizim açımızdan farklı bir tecrübeydi"

Öğrencilik yıllarında Prof. Dr. Ruşen Keleş'in merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nu her yıl Siyasal Bilgiler Fakültesine davet ettiğini anlatan Bakan Çiftçi, "O da gelirdi, bir derse girerdi. Ceketini falan da çıkarırdı, onun öyle bir tarzı vardı. Heyecanla da anlatırdı. Bizim de hoşumuza giderdi o dönemlerde. Bir valiyi görmek bizim açımızdan da farklı bir tecrübeydi. Ben ne kadar kıymetli olduğunu daha sonradan anladım. Çünkü Siyasal'a girdiğimiz zaman, özellikle de Kamu Yönetimi Bölümüne girenler kaymakamlık, valilik idealiyle, aşkıyla bu bölüme giriyorlar ve okuyorlar. Bizim de idealimiz o şekildeydi" ifadelerini kullandı.

"Sadece derslerde anlatılanlarla iktifa etmemeliyiz"

Mülkiye'de aldığı eğitimin kendisine yalnızca ders bilgisini değil, kendini sürekli geliştirme anlayışını da kazandırdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "O zaman anladım ki kitapta yazılanlar veya hocalarımızın anlattıkları bize asgari düzeyde bir şeyler öğretiyor. Bizim de onun üzerine kendimizin bir şeyler ilave etmesi gerekiyor. Yani sadece derslerde anlatılanlarla, notlarla, okuduklarımızla iktifa etmemeliyiz. Kendimizi bu manada daha da geliştirmeliyiz. O, aklımda kalan en büyük derslerden birisi oldu" dedi.

"Sözlü sınavların meslek hayatımda çok faydasını gördüm"

Bakan Çiftçi, Prof. Dr. Ruşen Keleş'in derslerinde uygulanan sözlü sınavlara ilişkin, "Programa gidiyoruz. Bazen spontane konuşmak, hitap etmek gerekiyor. Her zaman bir hazırlığınız da olmuyor. İşte kafanda hemen üç-beş dakika içerisinde bir şablon çizip, bir kompozisyon belirleyip ardından konuşmaya başlamak gerekiyor. Sözlü sınavların meslek hayatımda çok faydasını gördüm" diye konuştu.

"Burası bir yönetici fidanlığı"

Siyasal Bilgiler Fakültesinde farklı düşüncelerden öğrencilerin aynı sıraları paylaşmasının meslek hayatına önemli katkı sağladığını aktaran Bakan Çiftçi, "İdareci olunca artık bir ilçenin kaymakamı oldunuz, bir ilin valisi oldunuz. Her türden insanla muhatapsınız. Sadece kendi ideolojiniz, düşünceleriniz çerçevesinde değil, bütün insanlarla muhatap oluyorsunuz. Onların idarecisisiniz. Onlara kulak vermek zorundasınız, dinlemek zorundasınız. Dertlerini, problemlerini çözmek zorundasınız. Burası bir yönetici fidanlığı. Burası devletimize bürokrat yetiştiriyor, siyasetçi yetiştiriyor, iktisatçı yetiştiriyor. Çok değişik alanlarda Siyasal'dan mezun olup da devletimize, milletimize hizmet eden insanlar var. Hepimizin de aslında amacı aynı. Buradan mezun olduktan sonra devletimize, milletimize faydalı olmak, insanlara hizmet üretmek" şeklinde konuştu.

"Her görevi devlete ve millete borç ödeme vesilesi olarak gördüm"

Meslek hayatının 30'uncu yılında olduğunu ve bugüne kadar kendisine teklif edilen görevler arasında ayrım yapmadığını söyleyen Bakan Çiftçi, Van depremi sırasında bir aylığına başladığı geçici görevin beş buçuk aya uzadığını hatırlatarak, "Bundan da hiçbir zaman yüksünmedim. Çünkü burada aldığımız eğitim onu gerektiriyordu. Devletin, milletin imkanlarıyla okuduk, bu okullarda okuduk, yurt dışına gittik. Devletin imkanlarından faydalandık. Böyle bir görev verildiğinde de, herhangi bir görev verildiğinde de devlete, millete borç ödeme vesilesi olarak gördüm. Onun için hiç itiraz etmedim. Hangi görev olursa olsun, hiç sorgulamadan nerede ihtiyaç duyulduysa onları yerine getirmeye gayret ettim" ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi, programın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandı. Programa Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Özer, Prof. Dr. Ruşen Keleş ve akademisyenler de katıldı.

Mülkiye'nin kuruluş hikayesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), 1859'da Osmanlı Devleti'nde sivil yönetici istihdamı amacıyla İstanbul'da Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla kuruldu. 1936'da Ankara'ya taşınan Mülkiye, 23 Mart 1950'de Ankara Üniversitesi bünyesine katılarak beş yıllık eğitim veren bir yapıya kavuştu. Sivil bürokrasinin yetişmesinde önemli bir rol üstlenen kurum, uzun yıllardır Türkiye'nin kamu yönetimi geleneğinin önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor.