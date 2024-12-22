Münbiç\'te Sivil Toplum Kuruluşları Yeniden Bir Arada

Politika

Suriye'nin Münbiç ilçesinde Esad Rejimi ve PKK/ YPG terör örgütünün baskıları nedeniyle 13 yıldır toplanamayan sivil toplum kuruluşları, kentin terörden arındırılmasının ardından yeninden bir araya geldi.

Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Münbiç ilçesinde hayat normale dönüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te Esad Rejimi ve PKK/YPG terör örgütünün baskıları nedeniyle 13 yıldır bir araya gelemeyen sivil toplum kuruluşları, özgürlüğüne kavuşan ilçede yeniden toplandı.

"Ülkemizin daha parlak geleceği için sürekli çalışacağız"

Kentin en büyük camisi olan Ulu Camii'de bir araya gelen İstikrar Destek Birimi temsilcileri kentin özgürleştirilmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. İstikrar Destek Birimi adına konuşan Munzir Sallalt, "Biz 2011 yılından beri toplanamadık ve şimdi yeniden toplandık. İnşallah daha çok toplanacağız. Hem şehrimiz hem de ülkemizin daha iyi, daha parlak geleceği için sürekli çalışacağız. Esad'e karşı çalışanlar 11 yıldır hala çalışıyorlar" diye konuştu. - MÜNBİÇ