Murat Çan: Üniversite Canik'te Kalmalı

Politika

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Üniversitesinin ana yerleşkesinin Canik ilçesinde kalması gerektiğini söyledi.

Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Samsun Üniversitesinin ana yerleşkesinin Canik ilçesinden başka bir ilçeye taşınmasının gündemde olduğunu belirtti.

Üniversitenin kuruluş döneminde, Canik'te kırsal mahalle statüsündeki geniş bir alanda kamulaştırma yapıldığını, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların üniversite kurulması için arazilerini teslim ettiklerini aktaran Çan, "Üniversite, bu ilçemizden ayrılırsa yurttaşlarımızın yaptığı fedakarlıklar da çöpe atılmış olacaktır. Daha da önemlisi eğer üniversite tanışırsa Canik ilçemiz sosyoekonomik yönden büyük bir darbe alacaktır." ifadelerini kullandı.

Canik'in, üniversitenin yarattığı ekosistemden, bilimsel, kültürel ve sosyal zenginlikten mahrum bırakılmaması gerektiğini dile getiren Çan, 100 bin nüfuslu ilçeden üniversiteyi koparmanın büyük bir hata olacağını savundu.

Karadeniz Bölgesindeki fındık bahçelerinde büyük zarara yol açan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadeleye de dikkati çeken Çan, "Geçen yıl alınan tedbirler yetersiz kaldı. Eğer 2025 üretim sezonunda gerekli mücadele yapılmazsa, fındıkta 200 bin ton kayıp yaşayacağız. Bu konuda tek suçlu, bu tehlikeyi görüp de etkin bir mücadele için yol haritası hazırlamayan iktidardır." değerlendirmesinde bulundu.