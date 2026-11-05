Murat Emir, Başarır'ın istifa iddiasının hiçbir kelimesinin doğru olmadığını söyledi - Son Dakika
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Murat Emir, Başarır'ın istifa iddiasının hiçbir kelimesinin doğru olmadığını söyledi

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ali Mahir Başarır'ın partiden ayrılacağı iddialarını reddederek haberin hiçbir kelimesinin doğru olmadığını söyledi. Emir, Başarır'ın görevini sürdürdüğünü ve partiyi iktidar yapma mücadelesine devam ettiklerini ifade etti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın partiden istifa edeceğine yönelik iddialara ilişkin, "Kendisi görevinin başında. Büyük bir azim ve kararlılıkla partimizi iktidar yapmak için mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefatının 20. yılında eski Başbakan Bülent Ecevit'i rahmetle ve özlemle andıklarını belirtti.

Ecevit'in onurlu bir kişiliğe sahip olduğunu ve Türkiye'nin çıkarlarını savunmaktan asla geri durmadığını dile getiren Emir, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek, "Ezik bir dış politikaya tanık olduğumuz şu günlerde gerçekten Bülent Ecevit'i bir kez daha anmamak mümkün değil." diye konuştu.

Emir, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarına yönelik değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarını anımsatan Emir, "'Bir suç örgütü' diyebilmiş olmalarına rağmen 50 gündür, 'Bu örgütün başı kim? Kurucusu kim? Örgütün organları neler? Bu örgüt ne kadar para soymuş? Bu paralar nerede? Bu paralar soyulurken kimler seyretmiş? Kimler içindeymiş? Bunların arkasındaki siyasi güç kim?' Bunların üzerine gidebilmiş değiller." ifadelerini kullandı.

Emir, soruşturmalar kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığını hatırlatarak, "Biz elbette ki herkesin, kime ucu dokunuyorsa ona kadar gidilmesini, gerekli işlemlerin, etkili soruşturmaların yapılmasını ve suçluların mutlaka ortaya çıkarılmasını bekliyoruz, talep ediyoruz. Yapılması gereken budur." dedi.

Emir, "gerçek bir soruşturma yapılabilmesi için Kaya'nın telefon ve bilgisayarının incelenmesi, HTS kayıtlarının tespit edilmesi ve varsa bağlantılarının ortaya çıkarılması gerektiğini" söyledi.

Fon soruşturmalarına ilişkin haber yapan bazı gazetecilerin tutuklandığını ifade eden Emir, eleştirilerde bulundu.

"Ali Mahir Başarır'ın partiden istifa edeceği" iddiası

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emir, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın partiden istifa edeceğine yönelik iddialar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulması üzerine, "Kendisi çok açık bir ifadede bulundu, oradaki haberin hiçbir kelimesi doğru değil. Ali Mahir Bey benim hem arkadaşım hem de mevkidaşım. Kendisi görevinin başında. Büyük bir azim ve kararlılıkla partimizi iktidar yapmak için mücadele etmeye devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Emir, "Yeni Partinin 14-15 Kasım'da düzenleyeceği 1. Olağan Kurultay'ın ardından Parti Meclisi ve TBMM Grup yönetiminde değişiklik olabileceğine yönelik iddiaların" hatırlatılması üzerine de, "Bunların hepsi, kurultaydaki şekillenme dahil olmak üzere, bizim görevlendirmelerimiz Sayın Genel Başkan'ın uhdesindedir." dedi.

Kaynak: AA
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